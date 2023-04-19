ШІ не впорався з гелікоптером і не зміг замінити пілота: військові з'ясували, чому

Нейромережі мають два недоліки: ризик злому хакерами та незахищеність від перешкод.

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Результати в рамках випробування спеціальної програми FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), яка мала допомогти замінити пілотів на ШІ, показали, що така складна техніка, як гелікоптери, все ще не може обійтися без людей, повідомляє портал C4ISRNET.

Проте військові не відмовляються від інтеграції штучного інтелекту у військову техніку. Американська армія планує розробити новий вертоліт з екіпажем із двох осіб, який матиме змогу працювати з безпілотниками під керівництвом ШІ.

Одним із проєктів програми FARA буде заміна застарілих вертольотів OH-58D Kiowa Warrior на моделі Raider X від Sikorsky та 360 Invictus від Bell, які поки що існують лише у вигляді прототипів.

За результатами тестів з'ясувалося, що пілоти все ще необхідні для моментального та обґрунтованого прийняття рішень. Так само тільки людям поки що під силу швидко адаптуватися до ситуації, що змінюється на полі бою і в небі. Крім того, дуже важливою є блискавична реакція на непередбачувані ситуації.

Як один з основних недоліків повної передачі управління вертольотами в "руки" ШІ військові називають небезпеку злому нейромережі з боку супротивника або незахищеність від перешкод.

В цілому, армія США націлена на те, щоб оснастити свої ВМС легкими та маневровими вертольотами, здатними проникати у глибокий тил супротивника та забезпечувати вогневу підтримку своїм силам. Такий гелікоптер повинен мати швидкість щонайменше 333 км/год, дальність щонайменше 217 км і висоту польоту щонайменше 1,8 км. Крім того, гелікоптер повинен бути сумісний з безпілотними літальними апаратами та повітряними ефектами, які можуть виконувати різні функції, такі як розвідка, придушення ворожої оборони, електронна війна та хибні цілі.

Але поки що, як показали дослідження, навіть гелікоптери майбутнього потребуватимуть професійних пілотів.

Раніше Фокус писав, що ВМС США отримуватиме унікальний радар, який може захопити ціль зі швидкістю світла.