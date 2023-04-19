Захоплять ціль зі швидкістю світла: армія отримає унікальні радари для ВМС

Компанія Raytheon Technologies поставить зменшену модифікацію систем AN/APG-79 для винищувачів-бомбардувальників ВМС США.

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Один з найбільших світових виробників озброєння Raytheon Technologies отримав контракт на $53,4 млн від ВМС США на постачання 16 нових бортових радарних систем AN/APG-79 (V)4, повідомляє Militaryaerospace. Радари будуть оснащені активними фазованими антенними ґратами (AESA) для винищувачів-бомбардувальників F/A-18C/D Hornet.

Радари отримали функцію активного електронного сканування, яка дозволяє направляти лазерний промінь майже зі швидкістю світла для захоплення неземних і повітряних цілей в режимі реального часу.

Цікаво, що ці радари є зменшеною версією системи AN/APG-79, встановленої на літаках F/A-18E/F та EA-18G Growler ВМС США. Вони забезпечують високу інформативність ситуації, швидке оновлення даних і можливість відстеження декількох цілей одночасно.

Радари AN/APG-79 (V) 4 здатні працювати в різних режимах одночасно — повітря-повітря і повітря-земля, а також мають високу роздільну здатність синтезованої апертури (SAR). Вони також відрізняються високою надійністю та стійкістю до впливу зовнішніх факторів. Радари мають відкриту архітектуру системи та використовують компоненти комерційного призначення (R-COTS). Їх антена складається з твердотілих передавальних та приймальних модулів, а також розширеного приймача, процесора R-COTS та блоків живлення.

Системи AN/APG-79 AESA використовують передавальні/приймальні модулі з монолітними мікросхемами на основі арсеніду галію (GaAs). Імовірно, це деякі з електронних модулів, які спеціалісти компанії Boeing модифікували з урахуванням проблем старіння електроніки.

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