Захватят цель со скоростью света: армия получит уникальные радары для ВМС

Компания Raytheon Technologies поставит уменьшенную модификацию систем AN/APG-79 для истребителей-бомбардировщиков ВМС США.

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Один из крупнейших мировых производителей вооружения Raytheon Technologies получила контракт на $53,4 млн от ВМС США на поставку 16-ти новых бортовых радарных систем AN/APG-79 (V)4, сообщает Militaryaerospace. Радары будут оснащены активной фазированной антенной решеткой (AESA) для истребителей-бомбардировщиков F/A-18C/D Hornet.

Радары получили функцию активного электронного сканирования, которая позволяет направлять луч лазера почти со скоростью света для захвата неземных и воздушных целей в режиме реального времени.

Примечательно, что эти радары являются уменьшенной версией системы AN/APG-79, установленной на самолетах F/A-18E/F и EA-18G Growler ВМС США. Они обеспечивают высокую обстановочную осведомленность, быстрое обновление данных и возможность отслеживания нескольких целей одновременно.

Радары AN/APG-79 (V) 4 способны работать в разных режимах одновременно — воздух-воздух и воздух-земля, а также обладают высоким разрешением синтезированной апертуры (SAR). Они также отличаются высокой надежностью и устойчивостью к воздействию внешних факторов. Радары имеют открытую архитектуру системы и используют компоненты коммерческого назначения (R-COTS). Их антенна состоит из твердотельных передающих и приемных модулей, а также расширенного приемопередатчика, процессора R-COTS и блоков питания.

Системы AN/APG-79 AESA используют передающие/приемные модули с монолитными микросхемами на основе арсенида галлия (GaAs). Предположительно, это некоторые из электронных модулей, которые специалисты компании Boeing модифицировали с учетом проблем устаревания электроники.

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