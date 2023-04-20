Дроны смогут найти любого человека и спрятаться не удастся: что придумали инженеры

Новая разработка компании CENTUM будет хорошим подспорьем для спасателей и военных, которые занимаются поиском пострадавших.

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Компания CENTUM research & technology представила свою компактную версию модуля Lifeseeker, который можно прикрепить к дрону и санировать местность в поисках сигнала мобильного телефона в местах катастроф или стихийных бедствий, пишет сайт UST. Так же это устройство пригодится военным в поисках раненых или даже для разведки.

Lifeseeker Mini превращает обычный сотовый телефон в аварийный маяк, который может направить спасателей к пострадавшим или пропавшим без вести людям. Модуль легко устанавливается на различные типы малых беспилотников и позволяет проводить эффективные спасательные операции, сокращая время поиска и затраты на персонал. Устройство может обнаруживать мобильные телефоны даже под снегом, что делает его идеальным для поиска жертв лавин.

Модуль работает в любых условиях сети, включая 2G, 3G, 4G и 5G, а также при отсутствии сетевого покрытия. Он умеет фильтровать целевые телефоны по номеру IMSI/IMEI, коду страны или оператора сети. Устройство обладает высокой точностью геолокации телефонов до менее пяти метров.

CENTUM выпускает несколько модулей: для дронов, вертолетов и самолетов. Фото: Скриншот

Кроме того, устройство может выступать в роли ретранслятора связи, обеспечивая голосовой или текстовый контакт между пропавшими и спасателями. Lifeseeker Mini управляется через интуитивный веб-интерфейс, который доступен с любого планшета, ноутбука или мобильного телефона. Система легка в использовании и не требует специальных знаний по сотовой связи.

По заявлению производителя, ее системами линейки Lifeseeker успешно пользуются спасатели в 25 странах мира, что позволило провести им более 100 успешных операций по поиску людей.

Ранее Фокус сообщал, что китайские производители дронов озолотились на войне в Украине.