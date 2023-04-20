Дрони зможуть знайти будь-яку людину і сховатися не вдасться: що вигадали інженери

Нова розробка компанії CENTUM буде гарною підмогою для рятувальників та військових, які займаються пошуком постраждалих.

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Компанія CENTUM research & technology представила свою компактну версію модуля Lifeseeker, який можна прикріпити до дрона та санувати місцевість у пошуках сигналу мобільного телефону у місцях катастроф чи стихійних лих, пише сайт UST. Так само цей пристрій стане у нагоді військовим у пошуках поранених або навіть для розвідки.

Lifeseeker Mini перетворює звичайний стільниковий телефон на аварійний маяк, який може направити рятувальників до постраждалих або зниклих безвісти людей. Модуль легко встановлюється на різні типи малих безпілотників та дозволяє проводити ефективні рятувальні операції, скорочуючи час пошуку та витрати на персонал. Пристрій може виявляти мобільні телефони навіть під снігом, що робить його ідеальним для пошуку жертв лавин.

Модуль працює в будь-яких умовах мережі, включаючи 2G, 3G, 4G та 5G, а також за відсутності мережного покриття. Він може фільтрувати цільові телефони за номером IMSI/IMEI, кодом країни або оператора мережі. Пристрій має високу точність геолокації телефонів до п'яти метрів.

CENTUM випускає кілька модулів: для дронів, вертольотів та літаків. Фото: Скріншот

Крім того, пристрій може виступати в ролі ретранслятора зв'язку, забезпечуючи голосовий або текстовий контакт між зниклими та рятувальниками. Lifeseeker Mini керується через інтуїтивний вебінтерфейс, доступний з будь-якого планшета, ноутбука або мобільного телефону. Система легка у використанні та не вимагає спеціальних знань зі стільникового зв'язку.

За заявою виробника, її системами лінійки Lifeseeker успішно користуються рятувальники у 25 країнах світу, що дозволило їм провести понад 100 успішних операцій з пошуку людей.

Раніше Фокус повідомляв, що китайські виробники дронів озолотилися на війні в Україні.