DJI знімає вершки: китайські виробники дронів озолотилися на війні в Україні

За даними експертів, акції компаній з виробництва безпілотників зросли втричі, а ринок дронів у майбутньому складе щонайменше $60 млрд на рік.

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Використання цивільних дронів у війні Росії та України дозволило виробникам безпілотників заробити величезні гроші, пише Financial Times. Акції однієї тільки DJI зросли втричі за останні кілька місяців, і це незважаючи на спробу внести компанію до чорного списку США та заборонити в деяких штатах.

Продукція Da Jiang Innovations (DJI) займає близько 70% світового ринку. У поєднанні з місцевими аналогами, такими як Guangzhou EHang Intelligent Technology та Avic Xi'an Aircraft Industry Group, ця частка значно перевищує 80%. Експерти дуже стурбовані таким китайським домінуванням у сегменті БПЛА.

І хоча DJI публічно відхрещується від постачання своїх безпілотників для військових цілей і навіть у свій час перестала продавати їх до Росії, на чорному ринку і за допомогою обхідних шляхів сьогодні легко можна купити найпопулярнішу модель – Mavic 3. Для цього флагманського дрона компанії вартістю $1500 існує безліч хакерських прошивок, які значно розширюють його функціонал, що робить безпілотник чудовою та недорогою дистанційною зброєю або інструментом розвідки.

Світовий попит на дрони, які вже широко використовуються для фільмування, пожежогасіння, доставки та посіву сільськогосподарських культур швидко зростає. Очікується, що в найближчі три роки світовий ринок комерційних дронів подвоїться і становитиме приблизно $60 млрд. Зростання використання цивільних БПЛА у військових цілях сприяє подальшому зростанню продажів, кажуть експерти.

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