DJI снимает сливки: китайские производители дронов озолотились на войне в Украине

По данным экспертов, акции компаний по производству беспилотников выросли втрое, а рынок дронов в будущем составит не менее $60 млрд в год.

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Использование гражданских дронов в войне России и Украины позволило производителям беспилотников заработать огромные деньги, пишет Financial Times. Акции одной только DJI выросли втрое за последние несколько месяцев и это несмотря на попытку внести компанию в черный список США и запретить в некоторых штатах.

Продукция Da Jiang Innovations (DJI) занимает около 70% мирового рынка. В сочетании с местными аналогами, такими как Guangzhou EHang Intelligent Technology и Avic Xi'an Aircraft Industry Group, эта доля значительно превышает 80%. Эксперты очень обеспокоены таким китайским доминированием в сегменте БПЛА.

И хотя DJI публично открещивается от поставок своих беспилотников для военных целей и даже одно время перестала продавать их в Россию, на черном рынке и с помощью обходных путей сегодня легко можно купить самую популярную модель – Mavic 3. Для этого флагманского дрона компании стоимостью в $1500 существует множество хакерских прошивок, которые значительно расширяют его функционал, что делает беспилотник прекрасным и недорогим дистанционным оружием или инструментом разведки.

Мировой спрос на дроны, которые уже широко используются для киносъемки, пожаротушения, доставки и посева сельскохозяйственных культур, быстро растет. Ожидается, что в ближайшие три года мировой рынок коммерческих дронов удвоится и составит примерно $60 млрд. Растущее использование гражданских БПЛА в военных целях способствует дальнейшему росту продаж, говорят эксперты.

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