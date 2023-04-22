Молодой гений из США запустил бизнес на $300 млн и передает дроны ВСУ (видео)

Блейк Резник и его стартап Brinc помогают украинцам с марта 2022 года. Дроны Lemur стали полезны как американскому спецназу, так и защитникам Украины.

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Молодой американец Блейк Резник основал в США успешную компанию Brinc, которая поставляет украинской армии продвинутые дроны Lemur. Сайт AIN.ua поделился историей бизнесмена.

В 14 лет Блейк Резник поступил учиться на инженера в Университет штата Невада, но вскоре ушел оттуда, чтобы стажироваться в DJI и Tesla. В 2017 году, когда ему исполнилось 18 лет, молодой человек основал собственную компанию под названием Brinc Drones, а в 2020 году получил премию в $100 000 от сооснователя Paypal Питера Тиля, который помогает бизнесменам, бросивших учебу ради собственного предприятия.

На сегодняшний день Brinc Drones, является одним из крупнейших производителей БПЛА в США, которая оценивается в $300 млн. Компания во главе с Блейком Резником поставляет свои дроны более чем 7000 групп специального подразделения SWAT, а также полиции Нью-Йорка. Она предлагает БПЛА Lemur 2 за $90 тыс, что включает обновления в течение пяти лет, а также средство для связи в экстренных ситуациях BrincBall.

Lemur оснащены лидарами, который позволяет им ориентироваться в пространстве и обходить стеклянные окна, а также камерой и динамиком для передачи голосовых сообщений. Во время одной операции спецназовцев подозреваемый попросил сигарету, которую ему доставили вместе с зажигалкой при помощи БПЛА.

Еще в марте 2022 года Brinc передала ВСУ партию таких беспилотников на сумму $150 тыс. С тех пор Brinc производит все больше и больше беспилотников и продает их организациям НАТО, которые, в свою очередь, поставляют их на нужды Украины. Украинские военные используют Lemur для ведения разведки, а также для поисково-спасательных операций.

Блейк Резник сообщил изданию Сommercial UAV News, что поначалу столкнулся с большими проблемами при отправке дронов. Прошлой весной Brink собиралась перевезти БПЛА в Германию, оттуда — в Польшу, а затем — в Украину. Однако немецкие власти отказались пропускать груз, да еще и повредили часть оборудования. Позже компания нашла другой маршрут и таки смогла передать летательные аппараты украинцам.

"Одно из направлений, которыми мы занимаемся — это поставка им запасных частей и обучение ремонту батарей, чтобы они работали. Еще одно направление — получение большего количества заказов от стран НАТО для помощи Украине", — поделился Резник.

Ранее писали, что ВСУ начали использовать дроны-камикадзе Switchblade 600, которые передали из США. Они оснащены боеголовкой весом 22,7 кг, а также высококлассными камерами для поиска целей.