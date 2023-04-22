Молодий геній із США запустив бізнес на $300 млн і передає дрони ЗСУ (відео)

Блейк Резнік та його стартап Brinc допомагають українцям з березня 2022 року. Дрони Lemur стали корисними як американському спецназу, так і захисникам України.

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Молодий американець Блейк Резнік заснував у США успішну компанію Brinc, яка постачає українській армії просунуті дрони Lemur. Сайт AIN.ua поділився історією бізнесмена

У 14 років Блейк Резнік вступив до інженера в Університеті штату Невада, але незабаром пішов звідти, щоб стажуватися в DJI і Tesla. У 2017 році, коли йому виповнилося 18 років, молодий чоловік заснував власну компанію під назвою Brinc Drones, а в 2020 році отримав премію $100 000 від співзасновника Paypal Пітера Тіля, який допомагає бізнесменам, які кинули навчання заради власного підприємства.

На сьогоднішній день Brinc Drones є одним з найбільших виробників БПЛА в США, яка оцінюється в $300 млн. Компанія на чолі з Блейком Резніком постачає свої дрони більш ніж 7000 груп спеціального підрозділу SWAT, а також поліції Нью-Йорка. Вона пропонує БПЛА Lemur 2 за $90 тис, що включає поновлення протягом п'яти років, а також засіб для зв'язку в екстрених ситуаціях BrincBall.

Lemur оснащені лідерами, що дозволяє їм орієнтуватися у просторі та обходити скляні вікна, а також камерою та динаміком для передачі голосових повідомлень. Під час однієї операції спецназівців підозрюваний попросив цигарку, яку йому доставили разом із запальничкою за допомогою БПЛА.

Ще в березні 2022 року Brinc передала ЗСУ партію таких безпілотників на суму $150 тис. З того часу Brinc виробляє все більше і більше безпілотників і продає їх організаціям НАТО, які, у свою чергу, постачають їх на потреби України. Українські військові використовують Lemur для розвідки, а також для пошуково-рятувальних операцій.

Блейк Резнік повідомив виданню Сommercial UAV News, що спочатку зіткнувся з великими проблемами при відправленні дронів. Минулої весни Brink збиралася перевезти БПЛА до Німеччини, звідти — до Польщі, а згодом — до України. Однак німецька влада відмовилася пропускати вантаж, та ще й пошкодила частину обладнання. Згодом компанія знайшла інший маршрут і таки змогла передати літальні апарати українцям.

"Один із напрямків, якими ми займаємося, — це постачання їм запасних частин і навчання ремонту батарей, щоб вони працювали. Ще один напрямок — отримання більшої кількості замовлень від країн НАТО для допомоги Україні", — поділився Резнік.

Раніше писали, що ЗСУ почали використовувати дрони-камікадзе Switchblade 600, які передали із США. Вони мають боєголовку вагою 22,7 кг, а також висококласні камери для пошуку цілей.