БМП Puma сможет поразить позицию врага, получив "цифровую цель" от разведчиков

Кроме этого, боевая машина получит улучшенные систему защиты, огневую мощь и управление.

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Армия Германии подписала контракт с PSM, KMW и Rheinmetall на модернизацию 143 боевых машин пехоты (БМП) Puma до 2029 года, сообщает ES&T. Таким образом оставшиеся БМП доведут до нового конструктивного уровня S1, а общая стоимость контракта составляет 770 млн евро.

Puma получит улучшения в основных ключевых областях: огневой мощи и управлении. Модернизация включает интеграцию системы управляемых ракет MELLS, которая позволит поражать цели на дальних дистанциях и в сложных условиях. Ракеты MELLS имеют тандемную кумулятивную боевую часть, способную пробивать динамическую защиту танков и других бронированных целей. Ракеты могут быть запущены как из закрытого огневого положения, так и из открытого.

Для улучшения способности управлять боевой машиной и взаимодействовать с другими элементами боевого порядка будут установлены цифровые радиостанции, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных и голосовых команд.

Стрелковое отделение, оснащенное IdZ-ES, будет подключено через систему управления полем боя (BMS) TacNet. Участники боя, от отдельных бойцов до командиров батальонов, будут иметь доступ к единой картине обстановки с отображением позиций противника и своих сил на цифровой карте. А отдельный боец экипажа, находящийся на поле боя или в разведке, сможет, например, назначить цифровую цель и, таким образом, позволить основному экипажу, оставшемуся в машине, поразить врага.

Также будут интегрированы камеры высокого разрешения для дневного и ночного видения, которые улучшат обзор для экипажа и пехотинцев, находящихся внутри машины и вне ее.

Кроме этого, Puma станет чуть легче за счет использования ультратонких коллекторов тока и минимизации вспомогательных материалов. Это повысит мобильность и проходимость БМП на различных видах местности.

Ранее Фокус писал, что немецкая БМП Puma не выдержала боевых условий: сломались 18 машин. Возможно, модернизация поможет с решением этих проблем.