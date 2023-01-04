Немецкая БМП Puma не выдержала боевых условий: сломались 18 машин, — СМИ

По оценкам Бундесвера, работа БМП Puma всегда была сопряжена с поломками из-за сложности устройства, множества цифровых блоков управления и автоматизированной башни.

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Немецкие боевые машины пехоты Puma не выдерживают боевой нагрузки, о чем свидетельствуют результаты тестирований, проведенных в декабре. Об этом сообщает Spiegel, в распоряжении которого оказался секретный доклад Минобороны Германии.

По информации журналистов, результаты, показанные БМП Puma на учениях, — "полное фиаско". В ходе практического применения у всех 18 БМП обнаружилось множество повреждений. 17 БМП были восстановлены, однако немецкие военные заявили, что больше не планируют заказывать новые Puma для нужд Бундесвера.

Прежде Puma считалась одной из самых современных немецких бронемашин, но применение в боевых условиях привело к поломкам некоторых дорогостоящих компонентов и повреждениям в связи с возгораниями, отмечается в докладе. По преимуществу поломки были мелкими и средними. В одном из случаев загорелся кабель внутри бронемашины.

Руководство Минобороны исключило Puma из программы развертывания сил быстрого реагирования НАТО. Их заменят относительно старыми Marder, которые стоят на вооружении Бундесвера несколько десятилетий.

По оценкам Бундесвера, работа БМП Puma всегда была чревата поломками из-за сложности устройства, множества цифровых блоков управления и автоматизированной башни.

Напомним, что командование ВСУ высказалось с критикой в адрес журналистов NYT, опубликовавших новость об уничтожении "дешевых" дронов дорогими ракетами. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, некорректно сравнивать стоимость иранских БПЛА и ракет, выпущенным по ним, поскольку вопрос касается спасения людей и сохранения важной энергоинфраструктуры.

Ранее Фокус сообщал, что после успехов беспилотной авиации в Украине могут появиться роботы-убийцы. Журналисты "Голоса Америки" пишут, что чем дольше длится война в Украине, тем выше вероятность появления боевых машин с ИИ, которые будут атаковать автономно.