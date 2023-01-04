Німецька БМП Puma не витримала бойових умов: зламалися 18 машин, — ЗМІ

За оцінками Бундесверу, робота БМП Puma завжди була пов'язана з поломками через складність пристрою, безліч цифрових блоків управління та автоматизованої вежі.

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Німецькі бойові машини піхоти Puma не витримують бойового навантаження, про що свідчать результати тестувань, проведених у грудні. Про це повідомляє Spiegel, у розпорядженні якого виявилася секретна доповідь Міноборони Німеччини.

За інформацією журналістів, результати, показані БМП Puma на навчаннях, — "повне фіаско". У ході практичного застосування у всіх 18 БМП виявилося багато пошкоджень. 17 БМП було відновлено, проте німецькі військові заявили, що більше не планують замовляти нові Puma для потреб Бундесверу.

Насамперед Puma вважалася однією з найсучасніших німецьких бронемашин, але застосування в бойових умовах призвело до поломок деяких дорогих компонентів та пошкоджень у зв'язку із загораннями, наголошується у доповіді. Переважно поломки були дрібними та середніми. В одному з випадків спалахнув кабель усередині бронемашини.

Керівництво Міноборони виключило Puma із програми розгортання сил швидкого реагування НАТО. Їх замінять відносно старими Marder, які стоять на озброєнні Бундесверу кілька десятиліть.

За оцінками Бундесверу, робота БМП Puma завжди загрожувала поломками через складність пристрою, безліч цифрових блоків управління і автоматизованої вежі.

Нагадаємо, що командування ЗСУ висловилося з критикою на адресу журналістів NYT, які опублікували новину про знищення "дешевих" дронів дорогими ракетами. За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, некоректно порівнювати вартість іранських БПЛА та ракет, випущених за ними, оскільки питання стосується порятунку людей та збереження важливої енергоінфраструктури.

Раніше Фокус повідомляв, що після успіхів безпілотної авіації в Україні можуть з'явитись роботи-вбивці. Журналісти "Голосу Америки" пишуть, що чим довше триває війна в Україні, тим вища ймовірність появи бойових машин з ІІ, які атакуватимуть автономно.