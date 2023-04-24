БМП Puma зможе уразити позицію ворога, отримавши "цифрову ціль" від розвідників

Крім цього, бойова машина отримає покращені систему захисту, вогневу міць та керування.

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Армія Німеччини підписала контракт із PSM, KMW та Rheinmetall на модернізацію 143 бойових машин піхоти (БМП) Puma до 2029 року, повідомляє ES&T. Таким чином БМП, що залишилися, доведуть до нового конструктивного рівня S1, а загальна вартість контракту становить 770 млн євро.

Puma отримає покращення в основних ключових областях: вогневої потужності та управлінні. Модернізація включає інтеграцію системи керованих ракет MELLS, яка дозволить вражати цілі на далеких дистанціях та у складних умовах. Ракети MELLS мають тандемну кумулятивну бойову частину, здатну пробивати динамічний захист танків та інших броньованих цілей. Ракети можуть бути запущені як із закритого вогневого положення, так і з відкритого.

Для покращення здатності керувати бойовою машиною та взаємодіяти з іншими елементами бойового порядку будуть встановлені цифрові радіостанції, що забезпечують високошвидкісну передачу даних та голосових команд.

Стрілецьке відділення, оснащене IdZ-ES, буде під'єднано через систему керування полем бою (BMS) TacNet. Учасники бою, від окремих бійців до командирів батальйонів, матимуть доступ до єдиної картини ситуації з відображенням позицій противника та своїх сил на цифровій карті. А окремий боєць екіпажу, що знаходиться на полі бою або в розвідці, зможе, наприклад, призначити цифрову ціль і, таким чином, дозволити основному екіпажу, що залишився в машині, вразити ворога.

Також будуть інтегровані камери високої роздільної здатності для денного та нічного бачення, які покращать огляд для екіпажу та піхотинців, що знаходяться всередині машини та поза нею.

Крім цього, Puma стане трохи легше шляхом використання ультратонких колекторів струму та мінімізації допоміжних матеріалів. Це підвищить мобільність та прохідність БМП на різних видах місцевості.

Раніше Фокус писав, що німецька БМП Puma не витримала бойових умов: зламалися 18 машин. Можливо, модернізація допоможе із вирішенням цих проблем.