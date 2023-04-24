Дрон DJI оснастили "мозгом, как у червяка": чем это помогло беспилотнику (видео)

Искусственный интеллект, который создали ученые, называется жидкой нейронной сетью. Она может постоянно меняться и улучшаться.

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Исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый вид искусственного интеллекта для дронов, который основан на принципах работы мозга червяка Caenorhabditis elegans, сообщает Interesting Engeniiring. Этот маленький организм имеет всего 302 нейрона и 8000 синаптических связей, но способен адаптироваться к различным условиям и обучаться на основе своего опыта.

Искусственный интеллект, который создали ученые, называется жидкой нейронной сетью (liquid neural network). Это означает, что она может постоянно меняться и улучшаться в зависимости от новых данных, которые поступают к ней. Таким образом, она может обобщать свои знания и применять их к новым ситуациям.

Управление дронами с помощью ИИ может иметь огромное значение в будущем. Фото: Скриншот

Ученые проверили работу жидкой нейронной сети на дроне DJI. Они обучили дрон распознавать и лететь к красному стулу в разных окружениях. Дрон успешно выполнял эту задачу даже на больших расстояниях (до 45 м) и при разных углах обзора. Он также мог отличать красный стул от других стульев. Затем ученым удалось научить беспилотник следовать за красным рюкзаком человека.

Жидкая нейронная сеть показала более высокую точность и гибкость в принятии решений, чем другие типы нейронных сетей. Исследователи полагают, что это связано с тем, что жидкая нейронная сеть может понимать причинно-следственные связи между данными и действиями.

Такой вид искусственного интеллекта может иметь много применений в будущем, говорят исследователи. Например, он может помочь дронам автономно выполнять задачи по мониторингу дикой природы или поиску и спасению людей.

Дрон внимательно следит за красным рюкзаком ученого и следует за ним.

Ранее Фокус писал, что дроны SeaOnyx будут доставлять боеприпасы и сбрасывать их прямо на поле боя.