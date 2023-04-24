Дрон DJI оснастили "мозком, як у хробака": чим це допомогло безпілотнику (відео)

Штучний інтелект, який створили вчені, називається рідкою нейронною мережею. Вона може постійно змінюватись і покращуватись.

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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили новий вид штучного інтелекту для дронів, який ґрунтується на принципах роботи мозку черв'яка Caenorhabditis elegans, повідомляє Interesting Engeniiring. Цей маленький організм має всього 302 нейрони та 8000 синаптичних зв'язків, але здатний адаптуватися до різних умов і навчатися на основі свого досвіду.

Штучний інтелект, який створили вчені, називається рідкою нейронною мережею (liquid neural network). Це означає, що вона може постійно змінюватись і покращуватись залежно від нових даних, які надходять до неї. Таким чином, вона може узагальнювати свої знання та застосовувати їх до нових ситуацій.

Управління дронами за допомогою ШІ може мати велике значення у майбутньому. Фото: Скріншот

Вчені перевірили роботу рідкої нейронної мережі на дроні DJI. Вони навчили дрон розпізнавати та летіти до червоного стільця у різних оточеннях. Дрон успішно виконував це завдання навіть на великих відстанях (до 45 м) і за різних кутів огляду. Він також міг відрізняти червоний стілець від інших стільців. Потім вченим вдалося навчити безпілотник слідувати за червоним рюкзаком людини.

Рідка нейронна мережа показала більш високу точність та гнучкість у прийнятті рішень, ніж інші типи нейронних мереж. Дослідники вважають, що це пов'язано з тим, що рідка нейронна мережа може розуміти причинно-наслідкові зв'язки даних і дій.

Такий вид штучного інтелекту може мати багато застосувань у майбутньому, кажуть дослідники. Наприклад, він може допомогти дронам автономно виконувати завдання з моніторингу дикої природи або пошуку та порятунку людей.

Дрон уважно стежить за червоним рюкзаком вченого і слідує за ним.

Раніше Фокус писав, що дрони SeaOnyx доставлятимуть боєприпаси та скидатимуть їх прямо на поле бою.