Дрони SeaOnyx доставлятимуть боєприпаси та скидатимуть їх прямо на поле бою

Пентагон уже підписав угоду з компанією-виробником та планує використовувати інші безпілотники для термінового доставляння крові пораненим бійцям.

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Морська піхота США уклала угоду з компанією Leidos про розробку прототипу повітряного дрона, який зможе доставляти боєприпаси до віддалених військових підрозділів, повідомляє Stars and Stripes.

За словами представників компанії Leidos, метою проєкту є створення одного прототипу дрона SeaOnyx, який зможе виконати місію з логістики протягом 18 місяців. Дрон повинен мати здатність перевозити вантаж вагою від 136 до 272 кг на відстань до 160 км до бойової зони. До проєкту також залучено компанію Phenix Solutions. Сума контракту не розголошується.

Ця угода є частиною інших зусиль військових США з виробництва дронів для перевезення вантажу на полі бою. Морська піхота США провела першу бойову місію з доставляння вантажу за допомогою роботизованого вертольота ще 2011 року. А минулого місяця військові показали систему дрона для перевезення вантажу, який може нести 68 кг на відстань 14 км. Цей БПЛА користується точками орієнтування для наведення своєї цілі та очікується, що його можна буде використати з осені цього року.

Армія США також тестує дрон для доставляння медикаментів і запасів крові для поранених бійців. У військовому відомстві зазначають, що глобальне використання безпілотників в армії — один з основних факторів проведення успішних операцій за умов сучасної війни. Пентагон заявляє, що посилено стежить за тим, як використовуються дрони у війні Росії проти України та наголошують на головних чинниках використання безпілотників на сучасному полі бою.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ почали бити окупантами дронами-камікадзе Switchblade 600.