Румыния срочно закупает Байрактары на $321 млн: собирается усиливать свою армию

Контракт уже подписан, и военные ожидают одобрения со стороны правительства страны.

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Румыния заключила контракт на $321 миллион долларов на поставку турецких боевых беспилотников TB2, сообщает Defense News. Согласно недавно опубликованным документам, инициатором контракта стало министерство национальной обороны Румынии.

"Закупаемые беспилотники будут предназначены для Сухопутных войск Румынии, а каждая система включает в себя шесть воздушных платформ с возможностью поражения целей (всего 18 беспилотников). Программа также включает в себя закупку первоначального пакета материально-технической поддержки, необходимого обучения и оборудования", — говорится в заявлении министерства.

Беспилотники доставят в Тимишоару, где на базе румынских ВВС раньше использовались истребители МиГ-23. После получения популярных турецких БПЛА Румыния станет второй страной ЕС после Польши, которая будет эксплуатировать TB2, и третьим европейским членом НАТО, который закажет их за пределами Турции.

Покупка беспилотников является очередным шагом в рамках преобразования румынской армии до 2040 года, которое направлено на оснащение военных сил страны новой военной техникой и системами вооружения, обеспечивающими гибкость, расширенную ситуационную осведомленность и повышенную огневую мощь.

Румыния намерена увеличить свой оборонный бюджет до 2,5% ВВП в 2023 году. В прошлом году страна выделила около $6 млрд на оборону. Так же Бухарест рассматривает возможность покупки американских истребителей F-35 для модернизации своих военно-воздушных сил.

Ранее Фокус рассказывал, что Турция готова представить новую ракету Kemankes для беспилотников Bayraktar TB3.