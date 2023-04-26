Румунія терміново закуповує Байрактари на $321 млн: збирається посилювати свою армію

Контракт уже підписано, і військові очікують на схвалення з боку уряду країни.

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Румунія уклала контракт на $321 мільйон доларів на постачання турецьких бойових безпілотників TB2, повідомляє Defense News. Згідно з нещодавно опублікованими документами, ініціатором контракту стало міністерство національної оборони Румунії.

"Ці безпілотники будуть призначені для Сухопутних військ Румунії, а кожна система включає шість повітряних платформ з можливістю поразки цілей (всього 18 безпілотників). Програма також включає закупівлю початкового пакета матеріально-технічної підтримки, необхідного навчання та обладнання", — йдеться в повідомленні. у заяві міністерства.

Безпілотники доставлять до Тімішоари, де на базі румунських ВПС раніше використовувалися винищувачі МіГ-23. Після отримання популярних турецьких БПЛА Румунія стане другою країною ЄС після Польщі, яка експлуатуватиме TB2, та третім європейським членом НАТО, який замовить їх за межами Туреччини.

Купівля безпілотників є черговим кроком у рамках перетворення румунської армії до 2040 року, яке спрямоване на оснащення військових сил країни новою військовою технікою та системами озброєння, що забезпечують гнучкість, розширену ситуаційну обізнаність та підвищену вогневу міць.

Румунія має намір збільшити свій оборонний бюджет до 2,5% ВВП у 2023 році. Минулого року країна виділила близько $6 млрд на оборону. Також Бухарест розглядає можливість купівлі американських винищувачів F-35 для модернізації своїх військово-повітряних сил.

Раніше Фокус розповідав, що Туреччина готова уявити нову ракету Kemankes для безпілотників Bayraktar TB3.