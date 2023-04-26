Новая система на базе ИИ усилит военные дроны и самолеты: что известно (видео)

Новейшее оборудование позволит замечать угрозы дальше и отчетливее, чем любые современные датчики. Алгоритмы будут анализировать данные автономно, не отвлекая пилотов.

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Военно-промышленная компания из США Raytheon Technologies выпускает систему обнаружения и определения угроз на базе искусственного интеллекта под названием RAIVEN. Об этом сообщает издание Shephard Media.

RAIVEN может идентифицировать угрозы в режиме реального времени при помощи оптических, спектральных камер и лидаров — устройств для обнаружения объектов и определения расстояния до них, улавливая лучи света. Как уверяют разработчики, она "видит" дальше и четче по сравнению с другими датчиками, что позволит американским пилотам лучше оценивать обстановку. Искусственный интеллект самостоятельно выслеживает угрозы и определяет их тип, что снижает нагрузку на оператора и не отвлекает его от управления самолетом.

"RAIVEN повышает живучесть транспортного средства и обеспечивает безопасность бойцов, обеспечивая точное и постоянное наблюдение за целями в сочетании с ускоренным обменом информацией. Эта комбинация обеспечивает процесс принятия решений, который одновременно снижает нагрузку на пилота и ускоряет принятие решений о столкновении, чтобы преследовать цели намного быстрее противников", — объяснил вице-президент Raytheon Intelligence & Space Surveillance and Targeting Systems Торри Кэди.

Компания планирует поставить ИИ-систему RAIVEN армии США в рамках серии программ Future Vertical Lift (FVL). Первая версия системы, RT-1000, должна пройти летные испытания в 2024 году. Руководители Raytheon сообщили Shephard, что обсуждают возможность установки RAIVEN на вертолеты Black Hawk. Судя по демонстрационному ролику, компания также предлагает ставить оборудование на самолеты и беспилотники.

Недавно США заказала у компании Raytheon систему противодействия дронам Coyote Block 2. Она запускает небольшие крылатые ракеты из специальных контейнеров, которые разгоняются до 200 км/ч и могут действовать в режиме "роя".