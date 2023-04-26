Нова система на базі ШІ посилить військові дрони та літаки: що відомо (відео)

Нове обладнання дозволить помічати загрози далі та чіткіше, ніж будь-які сучасні датчики. Алгоритми аналізуватимуть дані автономно, не відволікаючи пілотів.

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Військово-промислова компанія із США Raytheon Technologies випускає систему виявлення та визначення загроз на базі штучного інтелекту під назвою RAIVEN. Про це повідомляє видання Shephard Media.

RAIVEN може ідентифікувати загрози в режимі реального часу за допомогою оптичних, спектральних камер та лідерів — пристроїв для виявлення об'єктів та визначення відстані до них, уловлюючи промені світла. Як запевняють розробники, вона "бачить" далі і чіткіше, порівняно з іншими датчиками, що дозволить американським пілотам краще оцінювати обстановку. Штучний інтелект самостійно вистежує загрози та визначає їх тип, що знижує навантаження на оператора та не відриває його від керування літаком.

"RAIVEN підвищує живучість транспортного засобу та забезпечує безпеку бійців, забезпечуючи точне та постійне спостереження за цілями у поєднанні з прискореним обміном інформацією. Ця комбінація забезпечує процес прийняття рішень, який одночасно знижує навантаження на пілота та прискорює прийняття рішень про зіткнення, щоб переслідувати цілі набагато швидше противників", — пояснив віцепрезидент Raytheon Intelligence & Space Surveillance and Targeting Systems Торрі Кеді.

Компанія планує поставити ШІ-систему RAIVEN армії США у рамках серії програм Future Vertical Lift (FVL). Перша версія системи, RT-1000, має пройти польотні випробування у 2024 році. Керівники Raytheon повідомили Shephard, що обговорюють можливість встановлення RAIVEN на гелікоптери Black Hawk. Судячи з демонстраційного ролика, компанія також пропонує ставити обладнання на літаки та безпілотники.

Нещодавно США замовила у компанії Raytheon систему протидії дронам Coyote Block 2. Вона запускає невеликі крилаті ракети зі спеціальних контейнерів, які розганяються до 200 км/год та можуть діяти в режимі "рою".