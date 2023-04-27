Пентагон хочет создать в космосе "аутернет": зачем военным аналог интернета на орбите

Космические силы США хотят по-новому использовать сочетание традиционных сетей SATCOM и коммерческих спутников.

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В военном ведомстве США хотят разработать и внедрить космический "аутернет", который позволит военным спутникам и сетям обмениваться данными более эффективно, сообщает Defense News. Центр космического военного анализа недавно завершил свой первоначальный план по рассмотрению такой возможности в рамках задачи усиления защиты передачи данных.

В чем суть "аутернета"

По словам полковника Эрика Фелта, директора по архитектуре и интеграции в космическом центре ВВС США, "аутернет" станет своеобразным аналогом земного интернета, суть которого в надежной и секретной передачи данных между всеми спутниками США и их союзников.

Космические силы США сейчас рассматривают новые варианты сочетания традиционных сетей SATCOM и коммерческих спутников, чтобы помочь обеспечить четкую и зашифрованную передачу данных. Этот гибридный подход объединения коммерческих и военных сетей с различными уровнями безопасности предлагает "более широкий взгляд" на то, как и какие данные могут передаваться в космосе, используя несколько путей соединения.

Космические силы проводят аналогичные усилия по проектированию силы по всем своим направлениям деятельности, включая одно для предупреждения и отслеживания ракетных угроз, которое они завершили в 2022 году, и другое в прошлом году, которое рассматривало, как космические датчики могут использоваться для отслеживания движущихся целей.

Интеграция коммерческих и военных спутников

В Пентагоне уже рассматривают, как можно лучше интегрировать возможности от коммерческих компаний и международных союзников в одну космическую систему "аутернет-связи". Для этого следует применить определенные подходы, такие как снижение уровня секретности определенных программ или запуск меньших спутников, которые облегчат привлечение новых партнеров к программе "аутернета".

Но самый главный вопрос, который рассматривается в проекте "аутернета" – это проблема экспорта военных технологий. Поскольку количество секретных программ намного выше в портфеле космических возможностей, чем для других наземных боевых систем, то тут действуют особые ограничения на экспорт.

В США сейчас рассматривают новые варианты сочетания традиционных сетей SATCOM и коммерческих спутников. Фото: datacenterdynamics.com

Как решить проблему секретных технологий

В Пентагоне хотят облегчить странам-союзницам прохождение этого процесса, установив "экспортные базовые линии", где они могут решить любые предполагаемые проблемы заранее.

"Мы сейчас стараемся убрать как можно больше политических препятствий, прежде чем при реализации проекта "аутернета" возникнут проблемы, при которых союзники из-за бюрократических запретов, столкнутся со сложностями в получении информации или технологий", — заявляют в военном ведомстве США.

Космические силы также проводят исследования и анализ того, какие типы возможностей могут лучше всего удовлетворить потребности своих международных партнеров, особенно когда они хотят приобрести большие констелляции спутников. В некоторых случаях другая страна может купить доступ к спутнику, а не приобрести физическую систему, что может решить проблемы экспортируемости, говорят военные.

Еще один главный вопрос, который предстоит решить Космическим силам США – это недостаточное обеспечение финансирования и персонала. В качестве примера акцентируется внимание на том, что команда международных дел имеет только 15 офицеров по раскрытию информации за рубежом, чья работа заключается в управлении распространением конфиденциальной информации. При внедрении программы "аутернета" для полноценной его работы понадобится гораздо больше и финансов и квалифицированного персонала.

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