Пентагон хоче створити в космосі "аутернет": навіщо військовим аналог інтернету на орбіті

Космічні сили США хочуть по-новому використовувати поєднання традиційних мереж SATCOM та комерційних супутників.

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У військовому відомстві США хочуть розробити та впровадити космічний "аутернет", який дозволить військовим супутникам і мережам обмінюватися даними більш ефективно, повідомляє Defense News. Центр космічного військового аналізу нещодавно завершив свій первісний план щодо розгляду такої можливості в межах завдання посилення захисту передавання даних.

У чому суть "аутернету"

За словами полковника Еріка Фелта, директора з архітектури та інтеграції в космічному центрі ВПС США, "аутернет" стане своєрідним аналогом земного інтернету, суть якого у надійному та секретному передаванні даних між усіма супутниками США та їхніх союзників.

Космічні сили США зараз розглядають нові варіанти поєднання традиційних мереж SATCOM та комерційних супутників, щоб допомогти забезпечити чітке та зашифроване передавання даних. Цей гібридний підхід об'єднання комерційних і військових мереж із різними рівнями безпеки пропонує "ширший погляд" на те, як і які дані можуть передаватися в космосі, використовуючи кілька шляхів з'єднання.

Космічні сили проводять аналогічні дослідження щодо проєктування систем за всіма своїми напрямами діяльності, враховуючи систему для попередження та відстеження ракетних загроз, розробку якої вони завершили у 2022 році, та запровадження космічних датчиків, що можуть використовуватися для відстеження рухомих цілей.

Інтеграція комерційних та військових супутників

У Пентагоні вже розглядають, як найкраще інтегрувати можливості від комерційних компаній та міжнародних союзників в одну космічну систему "аутернет-зв'язку". Для цього слід застосувати певні підходи, такі як зниження рівня таємності певних програм або запуск менших супутників, які полегшать залучення нових партнерів до програми "аутернету".

Але найголовніше питання, яке розглядається у проєкті "аутернету" — це проблема експорту військових технологій. Оскільки кількість секретність програм набагато вища саме в портфелі космічних можливостей, ніж в інших наземних бойових систем, тут діють особливі обмеження на експорт.

У США зараз розглядають нові варіанти поєднання традиційних мереж SATCOM та комерційних супутників. Фото: datacenterdynamics.com

Як розв'язувати проблему секретних технологій

У Пентагоні хочуть полегшити країнам-союзницям проходження цього процесу, встановивши "експортні базові лінії", де вони можуть розв'язувати передбачувані проблеми наперед.

"Ми зараз намагаємося прибрати якнайбільше політичних перешкод, перш ніж при реалізації проєкту "аутернету" виникнуть проблеми, з якими союзники зіткнуться через бюрократичні заборони в отриманні інформації або технологій", — заявляють у військовому відомстві США.

Космічні сили також проводять дослідження та аналіз того, які типи можливостей можуть найкраще задовольнити потреби своїх міжнародних партнерів, особливо коли вони хочуть придбати великі констеляції супутників. У деяких випадках інша країна може купити доступ до супутника, а не придбати фізичну систему, що може розв'язувати проблеми експорту, кажуть військові.

Ще одне головне питання, яке мають вирішити Космічні сили США — це недостатнє забезпечення фінансування та персоналу. Як приклад акцентується увага на тому, що команда міжнародних справ має лише 15 офіцерів з розкриття інформації за кордоном, чия робота полягає в управлінні розповсюдженням конфіденційної інформації. При впровадженні програми "аутернету" для повноцінної його роботи знадобиться набагато більше фінансів і кваліфікованого персоналу.

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