Иранские дроны Shahed оснащены украденными технологиями из Европы: получены доказательства

Компания Mado тайно скопировала британские и немецкие двигатели, которые незаконно доставили в Иран. Теперь россияне с их помощью атакуют Украину.

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Россия применяет против Украины иранские ударные беспилотники, которые содержат технологии, украденные еще 17 лет назад. К такому выводу пришли исследователи из британской организации Conflict Armament Research (CAR) в своем отчете за апрель 2023 года.

В декабре 2022 года Европейский союз, Великобритания и США ввели санкции против компании из Ирана под названием Oje Parvaz Mado Nafar (далее — Mado). Тогда чиновники предположили, что она поставляет двигатели для иранских военных беспилотников. Исследователи ранее не могли полноценно уличить компанию из-за отсутствия опознавательных знаков, но получили новые доказательства, изучив детали Shahed-136, захваченных в Украине.

Обломки дрона-камикадзе Shahed-136, сбитого в Украине Фото: Conflict Armament Research

30 декабря 2022 года украинские военные извлекли двигатель Mado MD-550 из обломков Shahed-136, который Россия использовала во время очередной атаки. Выездная группа Conflict Armament Research заметила маркировку "MADO" на колпачках свечей зажигания, а также обозначение "550", что, вероятно, указывает на принадлежность к двигателю MD-550. Еще одну надпись "MADO" аналитики заметили на крышке свечи зажигания Shahed, который изучила в ноябре 2022 года.

6 февраля 2023 года CAR направила Постоянному представительству Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций запросы на отслеживание двух из этих двигателей с просьбой предоставить подробную информацию об их дальнейшей передаче, но до сих пор не получила ответа.

По информации Conflict Armament Research, в 2006 году в Иран незаконно экспортировали немецкие двигатели для дронов Limbach Flugmotoren L-550, а уже в 2009 году генеральный директор Mado Юсаф Абуталеби похвастался изготовлением иранского двигателя для БПЛА. Официально компания Mado была создана только в 2013 году, годом позже она представила на выставке в Иране несколько моделей двигателей, которые эксперты считали копиями оборудования, произведенного в Европейском союзе.

Предполагается, что MD-550 иранские инженеры скопировали именно с Limbach L-550. Mado также изготавливает для дронов Shahed-131 двигатели MDR-200, которые являются копией AR-741 Wankel производства британской компании UAV Engines Ltd.

Недавно исследователи разобрали российский дрон-камикадзе "Ланцет" и нашли в нем западные детали, сделанные в 2022 году американской компанией. Эксперты опасаются, что россияне могли найти новые источники поставок, которые позволяют обходить международные санкции.