Іранські дрони Shahed оснащені вкраденими технологіями з Європи: отримано докази

Компанія Mado таємно скопіювала британські та німецькі двигуни, які незаконно доставили до Ірану. Тепер росіяни з їхньою допомогою атакують Україну.

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Росія застосовує проти України іранські ударні безпілотники, які містять технології, вкрадені ще 17 років тому. Такого висновку дійшли дослідники з британської організації Conflict Armament Research (CAR) у своєму звіті за квітень 2023 року.

У грудні 2022 року Європейський Союз, Великобританія та США ввели санкції проти компанії з Ірану під назвою Oje Parvaz Mado Nafar (далі – Mado). Тоді чиновники припустили, що вона постачає двигуни для іранських військових безпілотників. Дослідники раніше не могли повноцінно викрити компанію через відсутність розпізнавальних знаків, але отримали нові докази, вивчивши деталі Shahed-136, які були захоплені в Україні.

Уламки дрону-камікадзе Shahed-136, збитого в Україні Фото: Conflict Armament Research

30 грудня 2022 року українські військові витягли двигун Mado MD-550 з уламків Shahed-136, який Росія використала під час чергової атаки. Виїзна група Conflict Armament Research помітила маркування "MADO" на ковпачках свічок запалювання, а також позначення "550", що, ймовірно, вказує на приналежність до двигуна MD-550. Ще один напис "MADO" аналітики помітили на кришці свічки запалювання Shahed, яку вивчили у листопаді 2022 року.

6 лютого 2023 року CAR направила Постійному представництву Ісламської Республіки Іран при Організації Об'єднаних Націй запити на відстеження двох із цих двигунів з проханням надати детальну інформацію про їх подальшу передачу, але досі не отримала відповіді.

За інформацією Conflict Armament Research, у 2006 році до Ірану незаконно експортували німецькі двигуни для дронів Limbach Flugmotoren L-550, а вже у 2009 році генеральний директор Mado Юсаф Абуталебі похвалився виготовленням іранського двигуна для БПЛА. Офіційно компанія Mado була створена лише у 2013 році, роком пізніше вона представила на виставці в Ірані кілька моделей двигунів, які експерти вважали копіями обладнання, яке вироблено в Європейському союзі.

Передбачається, що MD-550 іранські інженери скопіювали саме з Limbach L-550. Mado також виготовляє для дронів Shahed-131 двигуни MDR-200, які є копією AR-741 Wankel виробництва британської компанії UAV Engines Ltd.

Нещодавно дослідники розібрали російський дрон-камікадзе "Ланцет" та знайшли в ньому західні деталі, зроблені 2022 року американською компанією. Експерти побоюються, що росіяни могли знайти нові джерела постачання, які дозволяють обходити міжнародні санкції.