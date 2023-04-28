Легкий, дешевый и дальнобойный: как новый беспилотник Tempest 25 может изменить войну

Разработчики обещают делать в месяц до 1000 дронов, которые могут наносить удары на расстоянии 320 км. Их производство легко развернуть практически в любом месте.

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Компания Firestorm Labs из Сан-Диего, США, представила легкие в производстве военные дроны Tempest 25, которыми можно быстро оснастить армию. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на генерального директора стартапа Дэна Мэджи.

Он говорит, что небольшой модульный беспилотник Tempest 25 массой около 11 кг может вести разведку, радиоэлектронную борьбу, наносить удары и выполнять другие задачи для военных на расстоянии до 320 км. Главным преимуществом конструкции является простота производства — корпус одного беспилотника можно напечатать на 3D-принтере и собрать всего за 9 часов, еще за 24 часа Firestorm Labs установит на него все детали и ПО, необходимые для выполнения конкретного задания, и проведет летные испытания. Уже через двое-трое суток боец армии может получить готовый беспилотник и запустить его в небо.

По словам Дэна Мэджи, компания может самостоятельно производить от 500 до 1000 Tempest 25 в месяц и продавать их по невысокой цене, хотя у нее пока нет собственной производственной линии. Он добавил, что производство дронов можно легко запустить и масштабировать, используя 3D-принтеры по всей стране или даже по всему миру.

По сути, Firestorm Labs собирается передавать цифровую модель БПЛА субподрядчикам с принтерами и сборщикам, которые будут оснащать корпуса электроникой и полезной нагрузкой. Все эти процессы можно развернуть неподалеку от зоны боевых действий, значительно упрощая доставку готовой продукции.

Еще одним преимуществом Tempest 25 является модульная архитектура, которую можно быстро изменить в случае необходимости. Все детали корпуса печатаются таким образом, чтобы их было легко собрать вместе, подобно конструктору Lego. Разработчики утверждают, что могут делать и более крупные БПЛА весом до 45 кг, но для этого потребуются другие материалы.

"SpaceX смогла снизить стоимость запуска ракеты в десять раз за десятилетие. Мы считаем, что можем сделать то же самое для высокоточных БПЛА за считанные месяцы", — заявил глава Firestorm Labs.

Чтобы поступить на вооружение, дроны Firestorm должны хорошо показать себя во время испытаний. Сейчас компания работает над четвертым прототипом Tempest и готовится запустить массовое производство "бета-версии" до конца 2023 года. Ее дроны уже отлетали десятки часов, и их оценили несколько военных экспертов.

Как отмечает Forbes, большое количество боевых дронов может изменить поле боя и стать преимуществом для вооруженных сил, в том числе на войне в Украине. Но эффективность беспилотников значительно падает из-за высокой стоимости аппаратов, которые использует армия США, а также большого времени их развертывания.

"Украина демонстрирует возможности борьбы с беспилотниками. Когда вы посмотрите на то, как развертываются беспилотники, какую роль играют иранские беспилотники, вы можете увидеть, как с ними борются. Их производство стоит $20 000, и Иран продает их за $50 тысяч. Если вы хотите сбить его, то можете потратить сотни тысяч долларов за один выстрел. Дроны — это простой способ истощить врага и лишить его ресурсов", — добавил Дэн Мэджи.

Ранее писали, что украинская компания One Way Aerospace покажет НАТО свои дроны AQ-400 и AQV-150 Scalpel в конце мая. Они могут наносить удары большом расстоянии и летать в составе больших роев.