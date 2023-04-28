Легкий, дешевий та далекобійний: як новий безпілотник Tempest 25 може змінити війну

Розробники обіцяють робити за місяць до 1000 дронів, які можуть завдавати ударів на відстані 320 км. Їхнє виробництво легко розгорнути практично в будь-якому місці.

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Компанія Firestorm Labs із Сан-Дієго, США, представила легкі у виробництві військові дрони Tempest 25, якими можна швидко оснастити армію. Про це повідомляє Forbes, посилаючись на генерального директора стартапу Дена Меджі.

Він каже, що невеликий модульний безпілотник Tempest 25 масою близько 11 кг може вести розвідку, радіоелектронну боротьбу, завдавати ударів та виконувати інші завдання для військових на відстані до 320 км. Головною перевагою конструкції є простота виробництва – корпус одного безпілотника можна надрукувати на 3D-принтері та зібрати всього за 9 годин, ще за 24 години Firestorm Labs встановить на нього всі деталі та ПЗ, необхідні для виконання конкретного завдання, та проведе льотні випробування. Вже за дві-три доби боєць армії може отримати готовий безпілотник і запустити його в небо.

За словами Дена Меджи, компанія може самостійно виробляти від 500 до 1000 Tempest 25 на місяць і продавати їх за невисокою ціною, хоча вона поки не має власної виробничої лінії. Він додав, що виробництво дронів можна легко запустити та масштабувати, використовуючи 3D-принтери по всій країні або навіть по всьому світу.

По суті, Firestorm Labs збирається передавати цифрову модель БПЛА субпідрядникам з принтерами та збирачам, які оснащуватимуть корпуси електронікою та корисним навантаженням. Всі ці процеси можна розгорнути неподалік зони бойових дій, значно спрощуючи доставлення готової продукції.

Ще однією перевагою Tempest 25 є модульна архітектура, яку можна швидко змінити у разі потреби. Всі деталі корпусу друкуються таким чином, щоб їх було легко зібрати разом, подібно до конструктора Lego. Розробники стверджують, що можуть робити і більші БПЛА вагою до 45 кг, але для цього будуть потрібні інші матеріали.

"SpaceX змогла знизити вартість запуску ракети вдесятеро за десятиліття. Ми вважаємо, що можемо зробити те саме для високоточних БПЛА за лічені місяці", — заявив глава Firestorm Labs.

Щоб вступити на озброєння, дрони Firestorm повинні добре показати себе під час випробувань. Наразі компанія працює над четвертим прототипом Tempest та готується запустити масове виробництво "бета-версії" до кінця 2023 року. Її дрони вже відлітали десятки годин, і їх оцінили кілька військових експертів.

Як зазначає Forbes, велика кількість бойових дронів може змінити поле бою та стати перевагою для збройних сил, у тому числі на війні в Україні. Але ефективність безпілотників значно падає через високу вартість апаратів, які використовує армія США, а також великий час їхнього розгортання.

"Україна демонструє можливості боротьби з безпілотниками. Коли ви подивіться на те, як розгортаються безпілотники, яку роль грають іранські безпілотники, ви можете побачити, як з ними борються. Їхнє виробництво коштує $20 000, і Іран продає їх за $50 тисяч. Якщо ви хочете збити його, то можете витратити сотні тисяч доларів за один постріл. Дрони — це простий спосіб виснажити ворога і позбавити його ресурсів", — додав Ден Меджі.

Раніше писали, що українська компанія One Way Aerospace покаже НАТО свої дрони AQ-400 та AQV-150 Scalpel наприкінці травня. Вони можуть завдавати ударів великій відстані і літати у складі великих роїв.