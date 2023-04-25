Українці покажуть НАТО свої дрони AQ-400 та AQV-150 Scalpel: чим вони можуть здивувати (відео)

Дрони-камікадзе від стартапу One Way Aerospace можуть бути використані в атаках типу "рій дронів".

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Український стартап One Way Aerospace, який виробляє недорогі дрони-камікадзе, заявив, що продемонструє систему великої дальності МО України та неназваного європейського партнера по НАТО, повідомляє C4ISRNET. Компанію започаткували менш як рік тому два ветерани британської та австралійської розвідки, а також український інженер.

Стартап планує продемонструвати партнерам по НАТО свої дрони-камікадзе AQ-400 Scythe та AQV-150 Scalpel Heavy наприкінці травня.

AQ-400 Scythe — це дрон великої дальності, який запускається з короткої смуги або катапульти та може нести вантаж до 32 кг. Його характерною рисою є швидке збирання, можливість масового виробництва, низька собівартість.

"Ми зараз активно працюємо, щоб AQ-400 зміг мати турбінну потужність і пролітати до 1000 км зі швидкістю 350 км/год", — кажуть творці БПЛА.

AQ-400 Scythe стане безпілотником, який здатний подолати відстань 1 000 км Фото: One Way Aerospace

AQV-150 Scalpel Heavy може літати на відстань до 250 км і досягати швидкості до 200 км/год. Обидва дрони можуть працювати у групі та координувати свої дії, що дозволяє їм утворити одноразову багатоцільову ударну систему.

Менш ніж місяць тому проєкт One Way Aerospace продемонстрував використання проти окупантів невеликого дрона-камікадзе AQV 100 Scalpel. Судячи з відео, всі цілі були уражені.

Дуже простий, але ефективний дрон AQV 100 Scalpel Фото: One Way Aerospace

Наразі One Way Aerospace налагодив виробництво дронів-камікадзе через мережу невеликих майданчиків та інжинірингових компаній, що виробляють подібні платформи. Хоча компанія закуповує деякі компоненти за межами України, насамперед у Німеччині та Великій Британії, проєкт прагне максимально локалізувати виробництво.

Візуалізація дрону від One Way Aerospace

Наразі триває робота над створенням власного великого підприємства площею не менше 1000 кв. м. в Україні.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ масово атакують Росію ударними дронами: завдали десятка ударів за добу.