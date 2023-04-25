Десяток ударів за добу. ЗСУ масово атакують Росію ударними дронами, — росЗМІ

Безпілотники-камікадзе та бомбардувальники ціляться по російських об'єктах інфраструктури та засобах стеження неподалік кордону з Україною.

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Збройні сили України масово запускають безпілотники у Московську та Бєлгородську області Росії, влаштовуючи повітряні атаки. Про це 25 квітня в Telegram написало російське медіа SHOT, посилаючись на власне джерело.

За даними ЗМІ, у вівторок, 25 квітня, невідомий безпілотник розміром 30х40 см і без розпізнавальних знаків виявили на землі на території садового некомерційного товариства (СНТ) "Уголек" у Богородському міському окрузі у Підмосков'ї. Росіяни стверджують, що чорний літальний апарат із червоними лопатями (ймовірно, квадрокоптер) оснащений камерою та мікрофоном, передбачається, що він здійснював розвідку.

На місці працюють екстрені служби. За кілька годин до цього жінка бачила чорний безпілотник, що пролітає над містом Серпухів. Вона повідомила в поліцію. Від Серпухова до СНТ "Уголек" приблизно 110 км по прямій.

Зазначається також, що БПЛА впав приблизно за 4 км від СНТ "Зоря", де днем раніше знайшли дрон-камікадзе, начинений 17 кг вибухівки. У Росії стверджують, що це модель UJ-22 українського виробництва.

Як пише SHOT, 24 квітня зафіксували також 10 атак з боку України на Бєлгородську область Росії, українські війська нібито намагалися уразити підстанцію електромережі та "засоби спостереження". Зокрема, приблизно о 9 годині ранку прикордонники за допомогою антидронової рушниці приземлили американські БПЛА Switchblade неподалік села Муром за 500 метрів від кордону, який вибухнув під час падіння. Приблизно у цей інший дрон скинув гранату на хутір Лозова Рудка Борисівського району (650 м від кордону), імовірно ВОГ-17.

О 13:30 невідомий ударний дрон упав та вибухнув біля села Орлівка Бєлгородського району (13 км від кордону), внаслідок вибуху ніхто не постраждав. О 13:40 БПЛА скинув міну 82 мм на електропідстанцію "Ржівка" у селі Нежеголь Шебекинського району (10 км від кордону), але вона не вибухнула. О 15:20 у селі Красне Шебекинського району (1,2 км від кордону) дрон скинув дві французькі уламкові гранати LU-213, одна з них детонувала.

О 16:05 дрон-камікадзе, як передбачається, Switchblade вибухнув після падіння біля Мурома. О 16:55 дрон скинув два ВОГ-17 на Лозову Рудку. О 17:30 у Мар'їно Шебекінського району (1,5 км від кордону) також скинули гранату з повітря, а о 18:50 аналогічну атаку здійснили на село Середа Шебекинського району (55 м від кордону). У всіх випадках обійшлося без потерпілих та серйозних ушкоджень.

А ось приблизно о 20:00 ударний БПЛА, ймовірно, типу FPV, упав та здетонував біля села Веригівка Валуйського району (1,2 км від кордону). Внаслідок вибуху пошкоджено вуличну камеру спостереження.

20 квітня писали, що український дрон вибухнув у селі Муром Шебекинського району. Росіяни припускають, що росіяни запустили його із села Стариця Чугуївського району Харківської області.