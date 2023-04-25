Десяток ударов за сутки. ВСУ массово атакуют Россию ударными дронами, — росСМИ

Беспилотники-камикадзе и бомбардировщики целятся по российским объектам инфраструктуры и средствам слежения неподалеку от границы с Украиной.

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Вооруженные силы Украины массово запускают беспилотники в Московскую и Белгородскую области России, устраивая воздушные атаки. Об этом 25 апреля в Telegram написало российское медиа SHOT, ссылаясь на собственный источник.

По данным СМИ, во вторник, 25 апреля, неизвестный беспилотник размером 30х40 см и без опознавательных знаков обнаружили на земле на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) "Уголек" в Богородском городском округе в Подмосковье. Россияне утверждают, что черный летательный аппарат с красными лопастями (вероятно, квадрокоптер) оснащен камерой и микрофоном, предполагается, что он совершал разведку.

На месте работают экстренные службы. За несколько часов до этого женщина видела черный беспилотник, пролетающий над городом Серпухов. Она сообщила в полицию. От Серпухова до СНТ "Уголек" около 110 км по прямой.

Отмечается также, что БПЛА упал примерно в 4 км от СНТ "Заря", где днем ранее нашли дрон-камикадзе, начиненный 17 кг взрывчатки. В России утверждают, что это модель UJ-22 украинского производства.

Как пишет SHOT, 24 апреля зафиксировали также 10 атак со стороны Украины на Белгородскую область России, украинские войска якобы пытались поразить подстанцию электросети и "средства наблюдения". В частности, около 9 часов утра пограничники с помощью антидронового ружья приземлили американские БПЛА Switchblade неподалеку от села Муром в 500 метрах от границы, который взорвался при падении. Примерно в это же другой дрон сбросил гранату на хутор Лозовая Рудка Борисовского района (650 м от границы), предположительно ВОГ-17.

В 13:30 неизвестный ударный дрон упал и взорвался у села Орловка Белгородского района (13 км от границы), в результате взрыва никто не пострадал. В 13:40 БПЛА сбросил мину 82 мм на электроподстанцию "Ржевка" в селе Нежеголь Шебекинского района (10 км от границы), но она не взорвалась. В 15:20 в селе Красное Шебекинского района (1,2 км от границы) дрон сбросил две французские осколочные гранаты LU-213, одна из них детонировала.

В 16:05 дрон-камикадзе, как предполагается, Switchblade взорвался после падения у села Муром. В 16:55 дрон сбросил два ВОГ-17 на Лозовую Рудку. В 17:30 в Марьино Шебекиноского района (1,5 км от границы) также сбросили гранату с воздуха, а в 18:50 аналогичную атаку совершили на село Середа Шебекинского района (55 м от границы). Во всех случаях обошлось без пострадавших и серьезных повреждений.

А вот около 20:00 ударный БПЛА, вероятно, типа FPV, упал и сдетонировал у села Вериговка Валуйского района (1,2 км от границы). В результате взрыва повреждена уличная камера наблюдения.

20 апреля писали, что украинский дрон взорвался в селе Муром Шебекинского района. Россияне предполагают, что россияне запустили его из села Старица Чугуевского района Харьковской области.