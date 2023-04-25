Украинцы покажут НАТО свои дроны AQ-400 и AQV-150 Scalpel: чем они могут удивить (видео)

Дроны-камикадзе от стартапа One Way Aerospace могут быть использованы в атаках типа "рой дронов".

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Украинский стартап One Way Aerospace, производящий недорогие дроны-камикадзе, заявил, что продемонстрирует систему большой дальности МО Украины и неназванному европейскому партнеру по НАТО, сообщает C4ISRNET. Компанию основали менее года назад два ветерана британской и австралийской разведки, а также украинский инженер.

Стартап планирует продемонстрировать партнерам по НАТО свои дроны-камикадзе AQ-400 Scythe и AQV-150 Scalpel Heavy в конце мая.

AQ-400 Scythe — это дрон большой дальности, который запускается с короткой полосы или катапульты и может нести груз до 32 кг. Его отличительной чертой является быстрая сборка, возможность массового производства, низкая себестоимость.

"Мы сейчас активно работаем, что бы AQ-400 смог обладать турбинной мощностью и пролетать до 1000 км со скоростью 350 км/ч", — говорят создатели БПЛА.

AQ-400 Scythe станет беспилотником, который способен преодолеть расстояние в 1000 км Фото: One Way Aerospace

AQV-150 Scalpel Heavy может летать на расстояние до 250 км и достигать скорости до 200 км/ч. Оба дрона могут работать в группе и координировать свои действия, что позволяет им образовать одноразовую многоцелевую ударную систему.

Менее месяца назад проект One Way Aerospace продемонстрировал использование против оккупантов небольшого дрона-камикадзе AQV 100 Scalpel. Судя по видео, все цели были успешно поражены.

Очень простой, но эффективный дрон AQV 100 Scalpel Фото: One Way Aerospace

В данный момент One Way Aerospace наладил производство дронов-камикадзе через сеть небольших площадок и инжиниринговых компаний, производящих подобные платформы. Хотя компания закупает некоторые компоненты за пределами Украины, в первую очередь в Германии и Великобритании, проект стремится максимально локализовать производство.

Визуализация дрона от One Way Aerospace

Сейчас идет работа над созданием собственного крупного предприятия площадью не менее 1000 кв. м. в Украине.

Ранее Фокус писал, что ВСУ массово атакуют Россию ударными дронами: нанесли десяток ударов за сутки.