Первому игроку в Pokemon GO, достигшему 50 уровня, угрожают смертью: что он сделал

Игроки возмутились нововведениями от Niantic и направили свой гнев на ветерана Pokemon GO, который отказался бойкотировать компанию.

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Известному игроку в Pokemon Go с ником FleeceKing, первым в мире достигшим 50 уровня, угрожают смертью. Подробности выяснил сайт The Gamer.

Компания Niantic разработала игру Pokemon Go, которая заставляет игроков выходить на улицу, путешествовать и знакомиться с другими людьми. Во время карантина из-за пандемии Covid 19 она объединила сообщество и позволила тренерам виртуальных покемонов играть вместе на расстоянии благодаря режиму Remote Raid Pass, но недавно ввела ряд ограничений, которые многим не понравились, в частности ограничила количество удаленных рейдов и увеличила цены на пропуска.

Огромное количество игроков раскритиковали нововведения и даже призвали к бойкоту. FleeceKing, который является профессиональным стримером, отказался поддержать эту акцию против Niantic, не перестал вести трансляции и даже приобрел билет на грядущее мероприятие Pokemon Go Fest, организованное разработчиками.

После этого геймер получил множество гневных сообщений, некоторые недоброжелатели даже пожелали его смерти. Некоторые упрекнули FleeceKing в том, что у него нет "настоящей" работы, ведь он зарабатывает только благодаря Pokemon Go и может тратить на игру много времени.

"Это зашло слишком далеко, и мне очень больно. Подстрекают меня к самоубийству, говорят, что у меня нет настоящей работы, насмехаются над моей жизнью и людьми, поддерживающими меня, потому что я купил билет на фестиваль Go Fest. Эти сообщения и комментарии очень ранят, и мне нужен перерыв", — написал стример в Twitter.

Как отмечает The Gamer, многие игроки упрекнули FleeceKing в поддержке Niantic. Вот только они упустили из виду, что стример публично критиковал разработчиков за изменения Remoter Raid Pass, призывал снять ограничения и снизить цены на них.

Недавно писали, что Красный крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх, таких как Call of Duty. Для этого международная организация начала сотрудничать с некоторыми стримерами с платформы Twitch, которые начали играть, соблюдая международное право даже в виртуальных мирах.

До этого сообщали, что 45-летний американец Антонио Ромеро Монтейро собрал самую большую в мире коллекцию видеоигр. Она насчитывает 24 268 экспонатов и оценивается в 2,1 миллиона долларов.