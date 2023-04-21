Красный крест призвал геймеров не совершать военных преступлений в играх

Как заявляют в Комитете, для людей, находящихся в зоне конфликта, конфликт – это не игра. Поэтому нужно соблюдать правила ведения войны.

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Международный Комитет Красного Креста сотрудничает со стримерами на Twitch, чтобы поощрять геймеров не совершать военных преступлений в шутерах по типу Call of Duty. Об этом сообщается на официальной странице организации.

В рамках мероприятия на платформе Twitch стримеры сыграли в ряд игр, соблюдая правила ведения войны. Игроки играли без военных преступлений в такие игры: PUBG Battlegrounds, Fortnine, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege, Escape from Tarkov.

"Каждый день люди играют в игры в зонах конфликта прямо со своего дивана. Но сейчас вооруженные конфликты преобладают как никогда, поэтому для людей, страдающих их последствиями, конфликт — это не игра. Это разрушает жизнь и оставляет общины опустошенными. Поэтому мы призываем вас играть в FPS по настоящим правилам войны, чтобы показать всем, что даже в войнах есть правила — правила, которые защищают человечество на полях сражений IRL (в реальной жизни — ред.)", — отмечается в заявлении организации.

Это означает, что игрокам советуют играть "по правилам":

не добивайте раненых врагов;

не нацеливайтесь и не совершайте насильственных действий против NPC;

не нацеливайтесь на гражданские постройки;

помогайте аптечками всем.

Это уже не первый раз, когда МККК призывает игроков относиться к правилам ведения войны. В 2017 году они проводили такую же акцию в Arma III. В рамках события геймеры сложили оружие и взяли на себя роль гуманитарных работников, которые помогали людям в кризисных ситуациях, разминировали мины и прочее.

Напомним, 25 марта в МККК заявили, что почти 10 тысяч человек в Бахмуте "доведены до предела существования".

30 января ученые доказали, что видеоигры позволяют совершенствовать разные навыки.