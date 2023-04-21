Червоний хрест закликав геймерів не скоювати воєнних злочинів в іграх

Як заявляють в Комітеті, для людей, які знаходяться в зоні конфлікту, конфлікт — це не гра. Тому треба дотримуватись правил ведення війни.

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста співпрацює зі стрімерами на Twitch, щоб заохочувати геймерів не вчиняти воєнних злочинів у шутерах по типу Call of Duty. Про це повідомляється на офіційній сторінці організації.

У межах події на платформі Twitch стрімери зіграли в низку ігор, дотримуючись правил ведення війни. Гравці грали без воєнних злочинів у такі ігри: PUBG Battlegrounds, Forntine, Call of Duty: Warzone, Rainbow 6 Siege, Escape from Tarkov.

"Щодня люди грають в ігри в зонах конфлікту прямо зі свого дивана. Але зараз збройні конфлікти переважають як ніколи, тому для людей, які страждають від їх наслідків, конфлікт — це не гра. Це руйнує життя та залишає громади спустошеними. Тому ми закликаємо вас грати в FPS за справжніми правилами війни, щоб показати всім, що навіть у війнах є правила — правила, які захищають людство на полях битв IRL (в реальному житті, — ред.)", — зазначається у заяві організації.

Це означає, що гравцям радять грати "за правилами":

не добивайте поранених ворогів;

не націлюйтесь й не здійснюйте насильницьких дій проти NPC;

не націлюйтесь на цивільні будівлі;

допомагайте аптечками всім.

Це вже не перший раз, коли МКЧХ закликає гравців ставитися до правил ведення війни. У 2017 році вони проводили таку ж акцію в Arma III. В межах події геймери склали зброю та взяли на себе роль гуманітарних працівників, які допомагали людям у кризових ситуаціях, розміновували міни та інше.

Нагадаємо, 25 березня в МКЧХ заявили, що майже 10 тисяч людей у Бахмуті "доведені до межі існування".

30 січня вчені довели, що відеоігри дозволяють удосконалювати різні навички.