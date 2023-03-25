Майже 10 тисяч людей у Бахмуті "доведені до межі існування", — Червоний Хрест

Цивільні об'єкти у місті практично повністю знищені, а людям, як зазначають в організації, доводиться виявляти неймовірну стійкість, щоби вижити в умовах постійних обстрілів.

Related video

У Бахмуті близько десяти тисяч українців перебувають "на межі свого існування". Про це повідомляє CNN 25 березня 2023.

За свіжими даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, у Бахмуті та околицях міста близько десяти тисяч українських мирних мешканців "доведені до межі свого існування".

Серед них — літні та з обмеженими можливостями люди.

"На основі нашого розуміння, у Бахмуті все ще проживає кілька тисяч мешканців, і якщо ми говоримо про громади навколо, цифри наближатимуться до кількох тисяч, можливо, близько 10 000… Вони живуть у дуже жахливих умовах, проводячи майже цілі дні під інтенсивним обстрілом у сховищах", — розповідає представник організації Умар Хан, який нещодавно відвідав місто.

Українцям доводиться виявляти неймовірну стійкість, аби вижити.

Окрім цього, представник ЧХ шокований масштабами руйнувань в українському місті.

МКЧХ надав місцевій громаді гігієнічні набори, сонячні лампи, ємності з водою, необхідні ремонтні матеріали та портативні інструменти.

"Будинки знищені бойовим вогнем, дахи зірвані, багатоквартирні будинки усіяні дірками. Постійна загроза розривів снарядів, бомб — і деякі люди й досі живуть у сховищах, намагаючись вижити у цих напружених бойових діях", — зазначив Умар Хан.

Нагадаємо, у Бахмуті намагаються вижити тисячі мирних українців, постійно перебуваючи під землею.

Також Фокус писав про ситуацію з просуванням російських військ на Бахмутському напрямку.