"Росіяни сповільнилися у Бахмуті": в ЗСУ поставили під сумнів дані розвідки Британії

Бойових зіткнень на Бахмутському напрямку, як зазначають у командуванні, справді поменшало. Однак наразі поки зарано робити висновки про уповільнення просування ЗС РФ на цій ділянці фронту.

Related video

Міністерство оборони Великої Британії раніше заявило з посиланням на свою розвідку, що наступ російських військ на Бахмут у Донецькій області майже зупинився. І пояснило це тим, що ЗС РФ виснажили сили. Однак в ЗСУ вважають, що поки зарано робити подібні висновки і ситуація потребує аналізу. Про це представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив в ефірі "Єдиних новин".

У британській розвідці вважають, що проблеми в російських військах погіршилися через напруженість між Міністерством оборони РФ і найманцями ПВК "Вагнер", які перебувають під Бахмутом. Раніше Євген Пригожин, патрон цієї ПВК, багато разів скаржився на те, що його найманцям бракує забезпечення.

Також у британській розвідці згадали, що ЗСУ зазнали великих втрат, намагаючись утримати Бахмут.

"Росія перемістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що південніше Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі. Це райони, де Росія, ймовірно, прагне лише стабілізувати свою лінію фронту", — йдеться в повідомленні.

Однак Череватий зазначив, що головною передумовою для уповільнення наступу ЗС РФ на Бахмутському напрямку стала грамотна оборона українських військ.

"Головні передумови щодня виконують своєю працею наші військовослужбовці, які знищують сотнями на цьому напрямку представників "Вагнер". Останнім часом до них приєдналися підрозділи регулярного війська. Головна передумова — це грамотна оборона, грамотне проведення оборонної операції завдяки рішенню командування, праці штабів і бойовій роботі наших підрозділів. Вони знищують бойовий потенціал противника, винищуючи техніку, командирів і бійців", — повідомив Череватий.

За його словами, бойових зіткнень на Бахмутському напрямку і справді поменшало: сьогодні їх було 18, тоді як раніше їх могло бути й пів сотні. Але Бахмут і зараз залишається гарячою точкою, а дані британської розвідки потребують аналізу. І найближчий тиждень прояснить ситуацію. За минулу добу ЗС РФ завдали 178 ударів як ствольною артилерією, так і реактивними системами залпового вогню. Також було п'ять авіаударів.

ЗСУ, зі свого боку, підбили багато військової техніки супротивника і прорідили його лави.

"182 окупанта знищено, 218 отримали поранення. Підбито бойовий вертоліт МІ-24, танк Т-80, БМП і САУ "Гвоздика", — повідомив Череватий.

За словами Череватого, росіяни щосили намагаються взяти Бахмут і вийти на рубежі Донецької області.

Нагадаємо, раніше колишній командир полку "Азов" Максим Жорін розповів, як наші бійці борються у Бахмуті. За його словами, ЗС РФ не вдається оточити місто, а коридор, яким здійснюється сполучення з населеним пунктом, перебуває під контролем ЗСУ. При цьому втрати противника обчислюються тисячами.