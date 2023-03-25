Україна та РФ зазнають великих втрат у боях за Бахмут, — британська розвідка (фото)
За даними відомства, атак на прифронтове місто стало значно менше і пов'язано це з виснаженням сил ЗС РФ. Імовірно, окупанти поки що зосередяться на стабілізації своєї лінії фронту.
Наступ російських окупантів на Бахмут зайшов у глухий кут і, найімовірніше, про взяття міста вже не йдеться. Про це йдеться на сторінці Міноборони Великобританії у Twiiter у звіті британської розвідки 25 березня.
За слова експертів, атак противника на місто в Донецькій області стало значно менше і пов'язано це з виснаженням сил ЗС РФ. Водночас у звіті згадується і той факт, що Україна в місті зазнає також високих втрат.
"Становище Росії також, імовірно, погіршилося через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера, які забезпечують військами цей сектор", — йдеться у повідомленні.
Російські окупанти, вочевидь, змістили свій фокус на місто Авдіївка, що в південній стороні від Бахмута. Також вони націлилися на напрямок Кремінна-Сватове. У такий спосіб противник намагатиметься стабілізувати свою лінію фронту.
"Це передбачає загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів їхніх спроб провести загальний наступ із січня 2023 року", — підсумували в британській розвідці.
Варто зазначити, що в практично зруйнованому місті, яке вже багато місяців штурмують окупанти, залишилося щонайменше 10 тисяч мирних жителів, які намагаються вижити, про що повідомляв портал Reuters.
"Мирні жителі, які там застрягли, живуть у дуже важких умовах, майже всі дні проводять під інтенсивним обстрілом у підземних сховищах", — сказав представник "Міжнародного Червоного Хреста" Умар-хан.
Нагадаємо, 24 березня екскомандир "Азова" розповів, як наші бійці борються у Бахмуті. Максим Жорін зазначив, що супротивник зосередився на штурмі всередині міста з метою витіснити українських захисників зі своїх позицій.