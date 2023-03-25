Украина и РФ несут большие потери в боях за Бахмут, — британская разведка (фото)

По данным ведомства, атак на прифронтовой город стало значительно меньше и связано это с истощением сил ВС РФ. Вероятно, оккупанты пока сосредоточатся на стабилизации своей линии фронта.

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Наступление российских оккупантов на Бахмут зашло в тупик и вероятнее всего речи о взятии города уже не идет. Об этом говорится на странице Минобороны Великобритании в Twiiter в отчете британской разведки 25 марта.

По слова экспертов, атак противника на город в Донецкой области стало значительно меньше и связано это с истощением сил ВС РФ. В то же время в отчете упоминается и тот факт, что Украина в городе несет также высокие потери.

"Положение России также, вероятно, ухудшилось из-за напряженности в отношениях между Министерством обороны России и группой Вагнера, которые предоставляют войска в этом секторе", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты по всей видимости сместили свой фокус на город Авдеевка, который в южной стороне от Бахмута. Также они нацелились на направление. Кременная-Сватово. В такой способ противник будет пытаться стабилизировать свою линию фронта.

"Это предполагает общий возврат к более оборонительной оперативной схеме после неубедительных результатов его попыток провести общее наступление с января 2023 года", — подытожили в британской разведки.

Российские оккупанты застопорились в районе Бахмута Фото: Минобороны Великобритании

Стоит отметить, что в практически разрушенном городе, который уже много месяцев штурмуют оккупанты, осталось не менее 10 тысяч мирных жителей, которые пытаются выжить, о чем сообщал портал Reuters.

"Мирные жители, которые там застряли, живут в очень тяжелых условиях, почти все дни проводят под интенсивным обстрелом в подземных убежищах", — сказал представитель "Международного Красного Креста" Умар Хан.

Напомним, 24 марта экс-командир "Азова" рассказал, как наши бойцы сражаются в Бахмуте. Максим Жорин отметил, что противник сосредоточился на штурме внутри города с целью вытеснить украинских защитников из своих позиций.