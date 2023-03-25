"Почти все время под землей": в Бахмуте пытаются выжить тысячи мирных жителей, — СМИ

По словам представителя "Красного креста", в самом городе осталось несколько тысяч человек.

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Около 10 000 мирных жителей Украины, многие из которых пожилые и с ограниченными возможностями, цепляются за жизнь в Бахмуте. Город в Донецкой области уже не первый месяц штурмуют российские оккупанты. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на слова представителя "Международного Красного Креста" Умара Хана.

По словам Хана, в самом городе осталось несколько тысяч человек. Журналисты отметили, что Хан лично оказывает помощь гражданским, которые пытаются выжить в Бахмуте.

"Мирные жители, которые там застряли, живут в очень тяжелых условиях, почти все дни проводят под интенсивным обстрелом в подземных убежищах", — сказал он.

По его словам, люди там доведены до предела "существования". Им приходится проявлять невероятную устойчивость, чтобы выжить.

Кроме того, Хан сказал, что был потрясен масштабами разрушений в Бахмуте.

"Здания уничтожены боевым огнем, крыши сорваны, многоквартирные дома усеяны дырами… постоянная угроза разрывов снарядов, бомб — и некоторые люди до сих пор живут в убежищах, пытаясь выжить в этих напряженных боевых действиях", — сказал он.

Ранее сообщалось, что экс-командир "Азова" рассказал, как наши бойцы сражаются в Бахмуте. Максим Жорин отметил, что противник сосредоточился на штурме внутри города с целью вытеснить украинских защитников из своих позиций.

В Госпогран службе рассказали, что в Бахмуте пограничники разбили пехоту "вагнеровцев", которые во второй раз пошли на штурм. Бойцы ЧВК "Вагнер" пытались выбить с позиций украинских защитников в городе Донецкой области, но получили "нагоняй" от бойцов ГПСУ.