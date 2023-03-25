"Майже весь час під землею": у Бахмуті намагаються вижити тисячі мирних жителів, — ЗМІ

За словами представника "Червоного хреста", у самому місті залишилося кілька тисяч людей.

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Близько 10 000 мирних жителів України, багато з яких літні та з обмеженими можливостями, чіпляються за життя у Бахмуті. Місто на Донеччині вже не перший місяць штурмують російські окупанти. Про це пише видання Reuters із посиланням на слова представника "Міжнародного Червоного Хреста" Умара Хана.

За словами Хана, у самому місті залишилося кілька тисяч людей. Журналісти зазначили, що Хан особисто надає допомогу громадянським, які намагаються вижити у Бахмуті.

"Мирні жителі, які там застрягли, живуть у дуже тяжких умовах, майже всі дні проводять під інтенсивним обстрілом у підземних сховищах", — сказав він.

За його словами, людей там доведено до межі "існування". Їм доводиться виявляти неймовірну стійкість, щоби вижити.

Крім того, Хан сказав, що був вражений масштабами руйнувань у Бахмуті.

"Будинки знищені бойовим вогнем, дахи зірвані, багатоквартирні будинки усіяні дірками… постійна загроза розривів снарядів, бомб — і деякі люди й досі живуть у сховищах, намагаючись вижити у цих напружених бойових діях", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що екскомандир "Азова" розповів, як наші бійці борються у Бахмуті. Максим Жорін зазначив, що супротивник зосередився на штурмі всередині міста з метою витіснити українських захисників зі своїх позицій.

У Держприкордонслужбі розповіли, що у Бахмуті прикордонники розбили піхоту "вагнерівців", які вдруге пішли на штурм. Бійці ПВК "Вагнер" намагалися вибити з позицій українських захисників у місті Донецькій області, але одержали "наганяй" від бійців ДПСУ.