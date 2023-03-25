"Россияне замедлились в Бахмуте": в ВСУ поставили под сомнение данные разведки Британии

Боестолкновений на Бахмутском направлении, как отмечают в командовании, действительно стало меньше. Однако сейчас пока рано делать выводы о замедлении продвижения ВС РФ на этом отрезке фронта.

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Министерство обороны Великобритании ранее заявило со ссылкой на свою разведку, что наступление российских войск на Бахмут в Донецкой области почти остановилось. И пояснило это тем, что ВС РФ истощили силы. Однако в ВСУ считают, что пока рано делать подобные выводы и ситуация требует анализа. Об этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире "Єдиних новин".

В британской разведке считают, что проблемы в российских войсках усугубились из-за напряженности между Министерством обороны РФ и наемниками ЧВК "Вагнера", которые находятся под Бахмутом. Ранее Евгений Пригожин, патрон данной ЧВК, много раз жаловался на то, что его наемникам не хватает обеспечения.

Также в британской разведке упомянули, что ВСУ понесли большие потери, стараясь удержать Бахмут.

"Россия переместила свой оперативный фокус на Авдеевку, что южнее Бахмута, и на сектор Кременная-Сватово на севере. Это районы, где Россия, вероятно, стремится лишь стабилизировать свою линию фронта", — говорится в сообщении.

Однако Череватый отметил, что главной предпосылкой для замедления наступления ВС РФ на Бахмутском направлении стала грамотная оборона украинских войск.

"Главные предпосылки ежедневно выполняют своим трудом наши военнослужащие, которые уничтожают сотнями на этом направлении представителей "Вагнера". В последнее время к ним присоединились подразделения регулярного войска. Главная предпосылка — это грамотная оборона, грамотное проведение оборонительной операции благодаря решению командования, труду штабов и боевой работе наших подразделений. Они уничтожают боевой потенциал противника, истребляя технику, командиров и бойцов", — сообщил Череватый.

По его словам, боестолкновений на Бахмутском направлении и, правда, стало меньше: сегодня их было 18, тогда как ранее их могло быть и полсотни. Но Бахмут и сейчас остается горячей точкой, а данные британской разведки нуждаются в анализе. И ближайшая неделя прояснит ситуацию. За минувшие сутки ВС РФ нанесли 178 ударов как ствольной артиллерией, так и реактивными системами залпового огня. Также было пять авиаударов.

ВСУ, в свою очередь, подбили много военной техники противника и проредили его ряды.

"182 оккупанта уничтожены, 218 получили ранения. Подбит боевой вертолет МИ-24, танк Т-80, БМП и САУ "Гвоздика", — сообщил Череватый.

По словам Череватого, россияне изо всех сил стараются взять Бахмут и выйти на рубежи Донецкой области.

Напомним, ранее бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказал, как обстоят дела в Бахмуте. По его словам ВС РФ не удается окружить город, а коридор, по которому осуществляется сообщение с населенным пунктом, находится под контролем ВСУ. При этом потери противника исчисляются тысячами.