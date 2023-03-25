Почти 10 тысяч человек в Бахмуте "доведены до грани существования", — Красный Крест
Гражданские объекты в городе практически полностью уничтожены, а людям, как отмечают в организации, приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить в условиях постоянных обстрелов.
В Бахмуте около десяти тысяч украинцев находятся "на грани своего существования". Об этом сообщает CNN 25 марта 2023.
По свежим данным Международного комитета Красного Креста, в Бахмуте и окрестностях города около десяти тысяч украинских мирных жителей "доведены до предела своего существования".
Среди них пожилые и с ограниченными возможностями люди.
"На основе нашего понимания, в Бахмуте все еще проживает несколько тысяч жителей, и если мы говорим об окрестностях вокруг, цифры будут приближаться к нескольким тысячам, возможно, около 10 000… Они живут в очень ужасных условиях, проводя почти целые дни под интенсивным обстрелом в укрытиях", — рассказывает представитель организации Умар Хан, недавно посетивший город.
Украинцам приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить.
Кроме того, представитель ЧХ шокирован масштабами разрушений в украинском городе. МККК предоставил местной общине гигиенические наборы, солнечные лампы, емкости с водой, необходимые ремонтные материалы и портативные инструменты.
"Дома уничтожены боевым огнем, крыши сорваны, многоквартирные дома усеяны дырками. Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб — и некоторые люди до сих пор живут в укрытиях, пытаясь выжить в этих напряженных боевых действиях", — отметил Умар Хан.
Напомним, в Бахмуте пытаются выжить тысячи мирных украинцев, постоянно находясь под землей.
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