Почти 10 тысяч человек в Бахмуте "доведены до грани существования", — Красный Крест

Гражданские объекты в городе практически полностью уничтожены, а людям, как отмечают в организации, приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить в условиях постоянных обстрелов.

Related video

В Бахмуте около десяти тысяч украинцев находятся "на грани своего существования". Об этом сообщает CNN 25 марта 2023.

По свежим данным Международного комитета Красного Креста, в Бахмуте и окрестностях города около десяти тысяч украинских мирных жителей "доведены до предела своего существования".

Среди них пожилые и с ограниченными возможностями люди.

"На основе нашего понимания, в Бахмуте все еще проживает несколько тысяч жителей, и если мы говорим об окрестностях вокруг, цифры будут приближаться к нескольким тысячам, возможно, около 10 000… Они живут в очень ужасных условиях, проводя почти целые дни под интенсивным обстрелом в укрытиях", — рассказывает представитель организации Умар Хан, недавно посетивший город.

Украинцам приходится проявлять невероятную стойкость, чтобы выжить.

Кроме того, представитель ЧХ шокирован масштабами разрушений в украинском городе. МККК предоставил местной общине гигиенические наборы, солнечные лампы, емкости с водой, необходимые ремонтные материалы и портативные инструменты.

"Дома уничтожены боевым огнем, крыши сорваны, многоквартирные дома усеяны дырками. Постоянная угроза разрывов снарядов, бомб — и некоторые люди до сих пор живут в укрытиях, пытаясь выжить в этих напряженных боевых действиях", — отметил Умар Хан.

Напомним, в Бахмуте пытаются выжить тысячи мирных украинцев, постоянно находясь под землей.

Также Фокус писал о ситуации с продвижением российских войск на Бахмутском направлении.