Американец собрал самую большую коллекцию видеоигр в мире

Собрание техасца оценивается в 2,1 миллиона долларов.

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Геймер из Техаса, США, 45-летний Антонио Ромеро Монтейро собрал самую большую в мире коллекцию видеоигр. Об этом пишет Daily Mail.

Она оценивается в 2,1 миллиона долларов. И в нее входят 24 268 экспонатов.

Геймер начал собирать свою коллекцию еще в 1987 году в возрасте 10 лет со своей стопкой игр для Sega Genesis. И оп его словам, он еще не закончил. Антонио хочет развивать свое хобби продолжать собирать коллекцию, даже после того, как уже попал в книгу рекордов Гиннесса.

[ + – ] Антонио Ромеро Монтейро собрал самую большую в мире коллекцию видеоигр Фото: Скриншот

Монтейро теперь является рекордсменом по самой большой коллекции игр Xbox, Sega, Nintendo, PlayStation и самой большой коллекции видеоигр в целом. Так что ему принадлежит сразу пять мировых рекордов.

Его коллекция занимает целую комнату. Где все игры расставлены по производителям и алфавиту.

"Изначально моя коллекция была сосредоточена на покупке некоторых игр, в которые я играл в юности. Я рассматриваю видеоигры как форму искусства, где творчество и повествование выходят за рамки безграничных возможностей", — отметил коллекционер.

В раю для геймеров есть все: от самых первых игровых консолей Nintendo до новейших выпусков видеоигр.

Но из-за того, что игр слишком много, Антонио не смог сыграть в них все. К тому же у него есть любимчики. Самой своей любимой игрой он называет Super Castlevania IV, которая была выпущена Super Nintendo, поскольку она вызывает "теплые детские воспоминания".

[ + – ] Обложка игры Super Castlevania IV Фото: Скриншот

По его признанию, ему потребовались годы, чтобы найти хорошие копиинекоторых из самых редких игр по доступной цене.

Так что его коллекция Nintendo DS пока не завершена. Ему осталось купить 98 игр из более чем 1500, выпущенных ранее. И в целом ему осталось приобрести 1700 игр, чтобы коллекция была полной.

"В этой коллекции есть две игры, которые было довольно трудно приобрести по доступной цене, но настойчивость и терпение необходимы любому коллекционеру, — отмечает Антонио.

Несмотря на свою огромную коллекцию, ему удалось сохранить это в секрете от большинства своих друзей и членов своей семьи, которые были удивлены, когда узнали, что он попал в книгу рекордов.

Напомним, компания Netflix взялась за экранизацию популярной видеоигры BioShock — шутера в стиле ретрофутуризм от первого лица. Режиссером картины стал Фрэнсис Лоуренс, ответственный за ленты "Я — легенда" и "Константин: Повелитель тьмы". Права на экранизацию были выкуплены уже давно, но производство фильма никак не начиналось.