Американець зібрав найбільшу колекцію відеоігор у світі

Збори техасця оцінюють у 2,1 мільйона доларів.

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Геймер із Техасу, США, 45-річний Антоніо Ромеро Монтейро зібрав найбільшу у світі колекцію відеоігор. Про це пише Daily Mail.

Вона оцінюється у 2,1 мільйона доларів. І до неї входять 24 268 експонатів.

Геймер почав збирати свою колекцію ще у 1987 році у віці 10 років зі своєю стопкою ігор для Sega Genesis. І за його словами, він ще не закінчив. Антоніо хоче розвивати своє хобі продовжувати збирати колекцію, навіть після того, як уже потрапив до книги рекордів Гіннесса.

[ + – ] Антоніо Ромеро Монтейро зібрав найбільшу у світі колекцію відеоігор Фото: Скриншот

Монтейро тепер є рекордсменом з найбільшої колекції ігор Xbox, Sega, Nintendo, PlayStation і найбільшої колекції відеоігор загалом. Тож йому належить одразу п'ять світових рекордів.

Його колекція займає цілу кімнату. Де всі ігри розставлені за виробниками та алфавітом.

"Спочатку моя колекція була зосереджена на купівлі деяких ігор, в які я грав у юності. Я розглядаю відеоігри як форму мистецтва, де творчість та оповідання виходять за межі безмежних можливостей", — зазначив колекціонер.

У раю для геймерів є все: від перших ігрових консолей Nintendo до нових випусків відеоігор.

Але через те, що ігор занадто багато, Антоніо не зміг зіграти у них усі. До того ж у нього є улюбленці. Найулюбленішою грою він називає Super Castlevania IV, яка випущена Super Nintendo, оскільки вона викликає "теплі дитячі спогади".

[ + – ] Обкладинка гри Super Castlevania IV Фото: Скриншот

За його визнанням, йому знадобилися роки, щоб знайти хороші копії деяких з найрідкісніших ігор за доступною ціною.

Тож його колекція Nintendo DS поки не завершена. Йому залишилося купити 98 ігор із більш ніж 1500, випущених раніше. І загалом йому залишилося придбати 1700 ігор, щоби колекція була повною.

"У цій колекції є дві гри, які було досить важко придбати за доступною ціною, але наполегливість і терпіння необхідні будь-якому колекціонеру", — зазначає Антоніо.

Попри свою величезну колекцію, йому вдалося зберегти це в секреті від більшості своїх друзів та членів своєї сім'ї, які були здивовані, коли дізналися, що він потрапив до книги рекордів.

Нагадаємо, компанія Netflix взялася за екранізацію популярної відеогри BioShock — шутера у стилі ретро-футуризм від першої особи. Режисером картини став Френсіс Лоуренс, відповідальний за стрічки "Я — легенда" та "Костянтин: Король темряви". Права на екранізацію викупили вже давно, але виробництво фільму ніяк не починалося.