Китайский ИИ может красть личные данные американцев: чего еще боятся в США

Оказывается, около 11% данных, которые граждане США доверяют чат-ботам, являются личными или секретными.

Related video

Национальное агентство безопасности США предупреждает американские технологические компании, что Китай пытается украсть их технологии искусственного интеллекта, пишет Defense One. Об этой угрозе сообщили высокопоставленные чиновники в ходе слушаний в подкомитете по кибербезопасности и разведке Палаты представителей.

Генерал Пол Накасоне, руководитель АНБ и Киберкомандования США, сказал, что его ведомство активно общается с американскими компаниями, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, и подчеркивает важность защиты их интеллектуальной собственности от посягательств противников. Хотя он не назвал Китай прямо, он неоднократно упоминал эту страну как главную угрозу для американской интеллектуальной собственности.

Кроме того, около 11% данных, которые сотрудники госведомств вводят в ChatGPT и другие подобные системы для получения ответов, являются собственными или конфиденциальными.

Различные чат-боты на основе ИИ используют информацию из интернета, которая не всегда является достоверной или безопасной. Рональд Моултри, заместитель министра обороны по разведке, сказал, что разведывательные органы должны быть осторожны при использовании таких систем и быть уверены в происхождении данных, которые они получают. Также разведывательные органы должны быть более внимательны к тому, как противники могут использовать подобные системы для искажения открытых данных или создания дезинформации.

Ранее Фокус писал, что Китай сможет обогнать США в разработке искусственного интеллекта, считают в Microsoft.