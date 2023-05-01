Китайський ШІ може красти особисті дані американців: чого ще бояться у США

Виявляється, приблизно 11% даних, які громадяни США довіряють чат-ботам, є особистими чи секретними.

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Національне агентство безпеки США попереджає американські технологічні компанії, що Китай намагається вкрасти їхні технології штучного інтелекту, пише Defense One. Про цю загрозу повідомили високопосадовці під час слухань у підкомітеті з кібербезпеки та розвідки Палати представників.

Генерал Пол Накасоне, керівник АНБ і Кіберкомандування США, сказав, що його відомство активно спілкується з американськими компаніями, які займаються розробкою штучного інтелекту, і наголошує на важливості захисту їхньої інтелектуальної власності від посягань противників. Хоча він не назвав Китай прямо, він неодноразово згадував про цю країну як головну загрозу для американської інтелектуальної власності.

Крім того, приблизно 11% даних, які співробітники держвідомств вводять у ChatGPT та інші подібні системи для отримання відповідей, є власними або конфіденційними.

Різні чат-боти на основі ШІ використовують інформацію з інтернету, яка не завжди є достовірною чи безпечною. Рональд Моултрі, заступник міністра оборони з розвідки, сказав, що розвідувальні органи повинні бути обережними при використанні таких систем і бути впевненими в походженні даних, які вони отримують. Також розвідувальні органи повинні бути уважнішими до того, як противники можуть використовувати подібні системи для спотворення відкритих даних або створення дезінформації.

Раніше Фокус писав, що Китай зможе випередити США у розробці штучного інтелекту, вважають у Microsoft.