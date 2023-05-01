Беспилотники TRUAS поступят на вооружение и помогут на поле боя: на что способны дроны

Беспилотные системы тактического снабжения (TRUAS) – это новый вид грузовых дронов для снабжения на небольшие расстояния в условиях боя.

Related video

Министерство обороны США приобрело восемь британских беспилотных систем тактического снабжения TRUAS, сообщает sUAS News. Для управления и обслуживания достаточно двух морских пехотинцев, которые могут быть обучены за пять дней.

TRUAS представляет собой большой дрон, который может нести на борту до 70 кг различного военного снабжения (медикаменты, продукты питания и боеприпасы) на расстояние около 14 км. Дрон работает в автоматическом режиме, используя заранее заданные координаты для определения маршрута полета.

Новую систему уже продемонстрировали на совещании по вопросам инфраструктуры и логистики, которое проходило в базе Квантико Морского корпуса США. Старшие офицеры и логисты Морского корпуса наблюдали, как дрон поднимался в воздух с грузом, доставлял его в указанное место и возвращался к исходной точке. По их мнению, концепция использования дрона для транспортировки грузов может иметь значительное влияние на поле боя, ведь они помогут решать задачи экстренного снабжения.

Военные считают, что демонстрация прошла успешно и теперь Морской корпус планирует создать специальную военную специальность для операторов TRUAS. Командиры могут отправлять своих морских пехотинцев на обучение по TRUAS в местные центры подготовки и логистической поддержки.

Так же эту концепцию доставки можно использовать не только на войне, но и в случае техногенных и природных катастроф для доставки оборудования и медикаментов спасателям.

Ранее Фокус сообщал, что военные проверят дрон eBee VISION на устойчивость к взлому: что умеет этот БПЛА.