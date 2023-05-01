Безпілотники TRUAS надійдуть на озброєння та допоможуть на полі бою: на що здатні дрони

Безпілотні системи тактичного постачання (TRUAS) – це новий вид вантажних дронів для постачання на невеликі відстані в умовах бою.

Related video

Міністерство оборони США придбало вісім британських безпілотних систем тактичного постачання TRUAS, повідомляє sUAS News. Для управління та обслуговування достатньо двох морських піхотинців, які можуть бути навчені за п'ять днів.

TRUAS є великим дроном, який може нести на борту до 70 кг різного військового постачання (медикаменти, продукти харчування та боєприпаси) на відстань близько 14 км. Дрон працює в автоматичному режимі, використовуючи заздалегідь задані координати для визначення маршруту польоту.

Нову систему вже продемонстрували на нараді з питань інфраструктури та логістики, яка проходила у базі Квантіко Морського корпусу США. Старші офіцери та логісти Морського корпусу спостерігали, як дрон підіймався у повітря з вантажем, доставляв його у вказане місце та повертався до вихідної точки. На їхню думку, концепція використання дрона для транспортування вантажів може мати значний вплив на поле бою, адже вони допоможуть вирішувати завдання екстреного постачання.

Військові вважають, що демонстрація пройшла успішно, і тепер Морський корпус планує створити спеціальну військову спеціальність для операторів TRUAS. Командири можуть відправляти своїх морських піхотинців на навчання по TRUAS до місцевих центрів підготовки та логістичної підтримки.

Так само цю концепцію доставки можна використовувати не лише на війні, а й у разі техногенних та природних катастроф для доставки обладнання та медикаментів рятувальникам.

Раніше Фокус повідомляв, що військові перевірять дрон eBee VISION на стійкість до злому: що вміє цей БПЛА.