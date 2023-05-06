Поможет партизанам: появилась карта видеокамер в оккупированных городах Украины (фото)

Сервис пока несовершенный, но местные жители помогают дополнять данные, чтобы оккупантам было сложнее следить за действиями украинцев.

Related video

Общественное движение "Желтая лента" создало онлайн-карту, на которой указано размещение видеокамер на временно оккупированных территориях. Подробности активисты сообщили на странице в Facebook.

"Желтая лента" запустила в мессенджере Telegram чат-бот "Разом" для помощи партизанам, действующим в городах, оккупированных Россией. Теперь в него добавили карту видеокамер, которая поможет подпольщикам избежать обнаружения. Сервис еще несовершенный, поэтому организаторы просят дополнять информацию о местоположении устройств.

"Если вы увидели камеру или знаете, где она находится, пожалуйста, сообщите об этом нашему координатору через чат-бот "Разом". Это поможет нам собрать как можно больше информации и обеспечить безопасную и эффективную деятельность для активистов", — обратилась пресс-служба.

Как уверяет "Желтая лента", чат-бот также позволяет жителям оккупированных территорий анонимно обратиться за помощью, получить поддержку от других активистов-партизан, доступ к патриотическим плакатам, рекомендации по их размещению и настройке телефонов для безопасности.

"За последнюю неделю к нашему движению присоединилось более 20 жителей г. Мелитополь, все ждут исцеления города от рашистов! Активисты движения "Желтая лента" наклеили более 200 постеров, нарисовали более 50 патриотических граффити, чтобы напомнить еще раз — Мелитополь является неотъемлемой частью Украины!" — отчиталась организация в самом свежем посте.

5 мая оккупанты заявили об "эвакуации" украинцев из Запорожской области. Они решили вывозить людей из 18 населенных пунктов, в первую очередь семьи с детьми, инвалидов, пожилых или больных.

В апреле Google Maps обновили спутниковые снимки Мариуполя. Теперь пользователи со всего мира могут увидеть, как город изменился за время полномасштабной войны.