Допоможе партизанам: з'явилася мапа відеокамер в окупованих містах України (фото)

Сервіс поки що недосконалий, але місцеві жителі допомагають доповнювати дані, щоб окупантам було складніше стежити за діями українців.

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Громадський рух "Жовта стрічка" створив онлайн-мапу, де вказано розміщення відеокамер на тимчасово окупованих територіях. Подробиці активісти повідомили на сторінці у Facebook.

"Жовта стрічка" запустила в месенджері Telegram чат-бот "Разом" для допомоги партизанам, які діють у містах, окупованих Росією. Тепер до нього додали карту відеокамер, яка допоможе підпільникам уникнути виявлення. Сервіс ще недосконалий, тому організатори просять доповнювати інформацію про розташування пристроїв.

"Якщо ви побачили камеру або знаєте, де вона знаходиться, будь ласка, повідомте про це нашому координатору через чат-бот "Разом". Це допоможе нам зібрати якнайбільше інформації та забезпечити безпечну та ефективну діяльність для активістів", — звернулася пресслужба .

Як запевняє "Жовта стрічка", чат-бот також дозволяє мешканцям окупованих територій анонімно звернутися за допомогою, отримати підтримку від інших активістів-партизан, доступ до патріотичних плакатів, рекомендації щодо їх розміщення та настроювання телефонів для безпеки.

"За останній тиждень до нашого руху приєдналося понад 20 мешканців м. Мелітополь, всі чекають на зцілення міста від рашистів! Активісти руху "Жовта стрічка" наклеїли понад 200 постерів, намалювали понад 50 патріотичних графіті, щоб нагадати ще раз — Мелітополь є невід'ємною частиною України! " — відзвітувала організація у найсвіжішому пості.

5 травня окупанти заявили про "евакуацію" українців із Запорізької області. Вони вирішили вивозити людей із 18 населених пунктів, насамперед сім'ї з дітьми, інвалідів, літніх чи хворих.

У квітні Google Maps оновили супутникові знімки Маріуполя. Тепер користувачі з усього світу можуть побачити, як місто змінилося під час повномасштабної війни.