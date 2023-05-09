Инженеры улучшили боевой стелс-дрон XQ-58A Valkyrie: что известно о БПЛА за $6,5 млн

Новая версия беспилотника Block 2 может летать дальше, выше и нести больше полезной нагрузки, однако и стоимость тоже выросла.

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Американская компания Kratos Defense & Security Solutions раскрыла новую информацию о малозаметном реактивном беспилотнике XQ-58A Valkyrie после модификации. Об этом пишет издание The Drive, ссылаясь на квартальный отчет предприятия.

Исполнительный директор Kratos Эрик ДеМарко заявил, что тактические реактивные БПЛА XQ-58A Valkyrie признаны самыми функциональными и доступными в своем классе. Их стоимость составляет около $6,5 млн при условии мелкосерийного производства — компания планирует выпускать около 150 аппаратов в год. В прошлом году Kratos сообщала, что такие дроны будут стоить $4 млн, если делать 50 единиц в год, таким образом цена значительно выросла.

Запуск дрона XQ-58A Valkyrie на испытаниях ВВС США Фото: ВВС США

Можно предположить, что подорожание связано именно с модификацией БПЛА. Как сообщил ДеМарко, сейчас Kratos на своем заводе в Оклахоме доделывает первую серийную партию из 12 беспилотников Block 1 XQ-58A, а параллельно работает над производством 12 Block 2. Новая версия может летать дольше, выше и с большей полезной нагрузкой, а в Block 2B планируют внести дополнительные изменения.

"Теперь похоже, что по крайней мере половина блоков Block 2 будет Block 2B, обладающими новыми возможностями, основанные на недавних конкретных отзывах клиентов", — добавил ДеМарко, но не предоставив более подробной информации об улучшениях.

XQ-58A Valkyrie на пусковой установке Фото: ВВС США

XQ-58A Valkyrie может запускаться с помощью ракеты носителя со специальной платформы и приземляясь на парашюте. Это позволит военным использовать его в сложных районах, где нет аэродромов. XQ-58A также способен запускать дроны-"глушилки" и атаковать противника разными видами оружия.

ВВС США уже испытывают XQ-58A Valkyrie в разных проектах, например, в качестве ретранслятора связи между самолетами F-22 и F-35 или запуска дронов поменьше. Эрик ДеМарко поделился, что Корпус морской пехоты проверяет возможности БПЛА в сфере радиоэлектронной борьбы в паре с F-35. Дрон оснастили многофункциональным каналом передачи данных с самолетом, который очень трудно заглушить или перехватить. Пока неизвестно, какую именно версию "Валькирии" морские пехотинцы в итоге получат.

В январе появилась информация, что ВМС США закупают XQ-58А Valkyrie для секретной миссии против дронов. Известно, что такие БПЛА могут летать на высоте до 14 км и преодолевать расстояние в 4800 км.